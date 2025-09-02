Leyenda del Club América elogió el trabajo de Allan Saint-Maximin

El legendario jugador de las Águilas del Club América, Antonio Carlos Santos, aplaudió el gran trabajo que ha venido realizando el futbolista francés Allan Saint-Maximin tras su llegada al equipo para el presente torneo Apertura 2025 de la Liga MX debido a que se ha adaptado rápidamente y ha servido de ayuda para que puedan sumar victorias en estas primeras siete jornadas.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para TUDN, donde el histórico jugador destacó que el artillero francés ha demostrado un fuerte compromiso con el equipo desde el primer día, algo que no suele ver en atletas extranjeros que considera utilizan la Liga MX como una catapulta para poder llegar a Europa ante su histórico nivel competitivo.

“Es muy temprano, pero lo más importante es el compromiso que está teniendo con el equipo, porque hoy en día la mayoría de los extranjeros que vienen no tienen compromiso y con Maximin nosotros estamos viendo una cosa diferente. El tipo viene a jugar fútbol a divertirse, cosa que en sus equipos pasados no había hecho”, expresó.

“Lo más importante para mí es el compromiso que está demostrando dentro del equipo… Me parece que es un buen jugador y al final del día empezar con el pie derecho siempre le ayudará, ojalá no baje el ritmo para que le de alegría al América”, agregó Carlos Santos.

Asimismo consideró que Allan Saint-Maximin debería ser un titular indiscutible para el Clásico Nacional ante las Chivas Rayadas de Guadalajara, por lo que es una opción que debería estudiar el entrenador André Jardine para salir con fuerza y así luchar por una contundente victoria ante sus eternos rivales.

Guadalajara, Jalisco, 24 de agosto de 2025. , durante el partido correspondiente a la jornada 6 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Rojinegros del Atlas y las Águilas del América, realizado en el estadio Jalisco. Foto: Imago7/Cristian Hernandez

“Yo desde el principio (tiene que jugar) si veo que el tipo tiene ganas pues hay que meterlo, n o debemos de guardar a los buenos jugadores. Ya tiene el merecimiento para poder iniciar el partido”, indicó.

Para finalizar mostró su total respaldo con André Jardine a pesar de no querer quitar mérito al trabajo que está realizando Gabriel Milito con Chivas de Guadalajara; recordó el trabajo que realizó el brasileño al llegar a San Luis y los buenos resultados que obtuvo con este equipo para poder llegar después al banquillo azulcrema.

“Voy a Jardine por 10 grados arriba, no quiero demeritar a Milito porque no es un tema de conocimiento, me parece que Jardine, cuando llegó a San Luis, jugando en un equipo sin mucha presencia futbolística, armó dos equipos y calificó dos veces; le dan oportunidad en América, sin ganar nada, y lo demuestra ganando tres campeonatos”, dijo.

“Milito su carrera ha estado en Brasil, ha tenido la fortuna de grandes equipos, no recuerdo si ganó la Libertadores, ahorita estamos viendo que ya quieren correrlo, pero un entrenador no puede llegar en dos meses y hacer la diferencia, porque la papa caliente que es dirigir a Chivas con toda la presión de no ganar, de que los jugadores pocos tiene la personalidad para sostenerlo”, concluyó.

