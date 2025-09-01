Efraín Juárez alaba el gol de Aaron Ramsey: “Hizo llorar a todo Pumas”

Los Pumas de la UNAM lograron una valiosa victoria 1-0 ante los Rojinegros del Atlas en la Jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX gracias a una impresionante actuación del galés Aaron Ramsey, quien logró marcar el tanto de la victoria para poder sumar tres puntos valiosos que le permiten al equipo tener esperanzas de poder luchar por un puesto para la Liguilla.

En declaraciones ofrecidas durante la conferencia de prensa posterior a este encuentro el director técnico de los universitarios, Efraín Juárez, aseguró que esa fue una impresionante actuación por parte de Ramsey y que además hizo que todos los miembros del vestuario soltaron lágrimas por lo valioso que representa este triunfo para ellos y especialmente para el jugador.

“Me parece que es un gol muy bonito en todos los sentidos porque lo hace Ramsey, allá adentro (en el vestidor) había lágrimas de todos: de él, de los fisios, doctores, compañeros, porque fueron un par de meses complicados para todos, porque evolucionaba o no, había que cuidarlo”, expresó.

“Es con lo que me quedo de este partido, cómo fue a celebrar con todo el equipo, cómo se levantó toda la banca porque sabemos lo que cuesta, pero más allá de eso quién lo hizo”, agregó Juárez en sus declaraciones al destacar la unión de todos los miembros del club debido a que demuestra la entrega que tienen para poder luchar por el título de campeón.

Aaron Ramsey llegó a la Liga MX a sus 34 años tras haber cumplido una impresionante carrera profesional en Europa, militando en algunos de los equipos más importantes del viejo continente como el Arsenal inglés, la Juventus de Italia y otras instituciones como Rangers, Niza y Cardiff; justamente con este último equipo había marcado su último gol el 16 de septiembre de 2023 durante un partido contra el Swansea City en el Championship (segunda división de Inglaterra).

Ciudad de México, 31 de agosto de 2025. Aaron Ramsey, durante el partido correspondiente a la jornada 7 del torneo Apertura 2025 de la Liga BBVA MX, entre los Pumas de la UNAM y los Rojinegros del Atlas, realizado en el estadio Olímpico Universitario. Foto: Imago7 / Diego Padilla

En más de 500 partidos como jugador profesional, el internacional galés ha marcado un total de 80 goles, además de otros 21 tantos en 86 partidos defendiendo la camiseta de su país, por lo que este debut goleador con los Pumas representa un importante paso para poder brillar dentro del balompié azteca.

Con esta victoria los Pumas de la UNAM sumaron tres puntos valiosos que les permiten colocarse en la décima posición de la tabla de clasificación para la Liguilla del torneo Apertura 2025 de la Liga MX con un total de nueve puntos acumulados; esto gracias a dos victorias, tres empates y dos derrotas en estos primeros siete encuentros.

