Joan García reconoció los fallos del Barcelona ante Rayo Vallecano

El guardameta español del FC Barcelona, Joan García, se mostró un poco molesto por el empate 1-1 que consiguió su equipo este domingo en la Jornada 3 de LaLiga ante el Rayo Vallecano; esto en una tarde donde él mismo se encargó de salvar al club de una dolorosa derrota gracias a varias atajadas que realizó durante los 90 minutos.

Estas declaraciones las realizó durante una entrevista ofrecida para Esports3, donde consideró que el equipo “no mereció la victoria” por el mal rendimiento táctico que mostraron durante el compromiso y que fue el principal causante de tantas aproximaciones del Vallecano en su portería; asimismo resaltó que se ha sentido muy cómodo en este inicio de temporada y eso fue lo que le permitió poder tapar tantos disparos de sus rivales.

“Veníamos con la intención de ganar los tres puntos y nos vamos con uno, que tal como ha ido el partido no merecíamos mucho más. No hemos jugado como queríamos o teníamos planeado. No hemos merecido la victoria. Hemos tenido demasiadas imprecisiones con pelota. En este campo te aprietan mucho y no hemos tenido tiempo para pensar”, expresó.

“Las que me han llegado las he intentado parar, menos una que no he podido. Estamos para eso los porteros. Personalmente estoy contento con mi partido pero quería ganar. Teníamos pensado hacer pleno antes del parón por las selecciones pero es cierto que un inicio con tres partidos fuera es más complicado de lo normal”, concluyó el portero español que demuestra ser el futuro de la institución culé.

Barcelona’s goalkeeper Joan García makes a save from Rayo’s Andrei Ratiu during the Spanish La Liga soccer match between Rayo Vallecano and FC Barcelona at the Vallecas stadium in Madrid, Spain, Sunday, Aug. 31, 2025. (AP Photo/Manu Fernandez)

Elogios de Hansi Flick

Por su parte el director técnico del FC Barcelona, el alemán Hansi Flick, reconoció durante la conferencia de prensa de este encuentro el gran trabajo realizado por Joan García ante el Rayo Vallecano y al mismo tiempo afirmó que fue una gran decisión el haberse hecho consus servicios para esta temporada al demostrar que tiene las cualidades necesarias para trabajar bajo presión.

“Lo he felicitado. Es fantástico ver cómo trabaja. También con el balón es muy bueno ver que no ha cometido ningún error, realmente ningún error. Por supuesto tiene confianza con el balón, pero también confianza entre palos, es bueno verlo así y creo que fue una decisión correcta ficharlo”, expresó.

“Creo que podemos estar contentos con este punto. En la segunda parte, ellos han tenido muchas ocasiones, pero tenemos un portero fantástico. Joan ha hecho un partido fantástico hoy y ha salvado este punto. Creo que en la primera parte también pudimos marcar el segundo gol, o tuvimos que marcarlo. Hoy ha sido un poco así, ya sabéis la intensidad que solemos tener y ha faltado control del balón”, admitió.

Asimismo reconoció que todos los miembros de la plantilla cometieron muchos errores que fueron los causantes del empate y por este motivo deben seguir trabajando en mejorar dicho rendimiento para no sufrir esta clase de golpes a lo largo de la competencia.

“Hemos cometido demasiados errores fáciles porque, cuando juegas contra un rival que lo hace tan bien, ¿a quién le gustaría jugar de otra forma? Entonces hay que cometer menos errores y eso es lo que tenemos que hacer para jugar mucho mejor”, concluyó.

