Más que café: Starbucks ahora ofrece bebidas con hasta 36 gramos de proteína

A partir del 29 de septiembre, Starbucks ofrecerá en sus cafeterías en EE. UU. y Canadá nuevas bebidas que incluyen lattes proteicos y espuma fría proteica para satisfacer la demanda de los clientes por opciones más saludables y con más proteínas.

Se trata de un nuevo avance de Starbucks de modernizar el menú de la compañía, a tono con las tendencias de los consumidores que buscan aumentar el consumo de proteínas.

La medida responde al interés de al menos el 70 % de los estadounidenses que buscan consumir más proteínas, según una encuesta reciente. Además, el 80 % considera que es una prioridad en su dieta diaria.

Recordemos que Starbucks hizo pruebas con el programa Starting 5, en cinco tiendas, para recopilar la opinión de los clientes antes de su lanzamiento a nivel nacional.

Productos pensados en la salud de los clientes

La directora global de marca, Tressie Leiberman, explica que “a medida que volvemos a Starbucks, nos centramos en modernizar nuestro menú con productos innovadores, relevantes y que generen expectación entre nuestros clientes”.

“Nuestras nuevas bebidas proteicas satisfacen la creciente demanda de proteínas de los consumidores de una forma innovadora, premium y deliciosa que solo Starbucks puede ofrecer”, agrega.

Recordemos que el mes pasado, Starbucks amplió las pruebas para bebidas frías y matcha hechas con agua de coco. Además, a principios de este año, la compañía eliminó el azúcar de su matcha en polvo y, en noviembre de 2024, dejó de cobrar extra por las personalizaciones con leche vegetal.

¿Qué productos incluye el nuevo menú proteico de Starbucks?

Starbucks lanza una espuma con 15 gramos de proteína. Crédito: Shutterstock

La alimentación saludable con niveles bajos en azúcares y ricos en proteínas inspiraron estas nuevas bebidas que incluyen lattes y espumas frías:

Espuma fría proteica: Lo que inició con una prueba de espuma fría de plátano, ahora estará disponible a nivel nacional con más sabores como vainilla, chocolate, matcha, caramelo salado y azúcar moreno. Esta espuma agrega aproximadamente 15 gramos de proteína a cualquier bebida fría, como cafés, tés o refrescos.

Protein Lattes de Starbucks: Estas bebidas puede alcanzar entre 27 y 36 gramos de proteína por bebida grande, conservando el sabor. Los lattes son elaborados con leche enriquecida con proteínas.

Personalización con leche enriquecida: Las posibilidades de agregar proteínas a las bebidas aumenta con la leche enriquecida con proteína al 2%. Personalizar las bebidas con esta leche aporta entre 12 y 16 gramos adicionales de proteína sin azúcar extra. Se trata de una innovación ideal para los que quieren un impulso proteico sin cambiar el sabor de sus bebidas favoritas.

Las opciones para incrementar el consumo de proteína y sin azúcar estarán disponibles a finales de septiembre. Los consumidores tienen la posibilidad de evaluar cuál de los tres productos se adapta a sus necesidades sin perder los sabores de Starbucks.

