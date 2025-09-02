Muere Graham Greene, famoso actor de ‘Dances With Wolves’

El actor canadiense Graham Greene, reconocido internacionalmente por su papel en la cinta ‘Dances With Wolves’, falleció ayer en Toronto a los 73 años, tras una batalla contra una enfermedad.

La noticia fue confirmada por su agente, quien señaló que murió acompañado por su familia y lo describió como “un gran hombre de moral, ética y carácter que será eternamente extrañado”, según reportó el medio TMZ.

Miembro de la Primera Nación Oneida, Greene fue un pionero en la representación indígena dentro de Hollywood. A lo largo de más de cuatro décadas de trayectoria, se consolidó como referente de la actuación y figura inspiradora para nuevas generaciones de intérpretes.

Su consagración llegó en 1990 con el papel de Kicking Bird en ‘Dances With Wolves’, dirigida y protagonizada por Kevin Costner. La interpretación le valió una nominación al Óscar como Mejor Actor de Reparto en la gala de 1991.

En entrevistas posteriores, el actor recordaba con afecto que uno de los aspectos más entrañables del rodaje fue la relación que estableció con el caballo que lo acompañaba en la cinta.

Tras ese reconocimiento, Greene fue convocado para numerosos proyectos de Hollywood. Actuó en títulos como ‘Maverick’, ‘The Green Mile’, ‘Die Hard with a Vengeance’, la saga ‘Twilight’ y más recientemente en series como ‘The Last of Us’.

Su talento también se extendió más allá del cine. En el año 2000 obtuvo un premio Grammy al Mejor Álbum de Narración Infantil y en 2025 fue distinguido con el Governor General’s Performing Arts Award, uno de los máximos galardones artísticos de Canadá. En 2021 recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Canadá.

Nacido en 1952, Greene inició su carrera en la televisión con la serie ‘The Great Detective’ en 1979 y debutó en el cine en 1983 con ‘Running Brave’.

Le sobreviven su esposa, Hilary Blackmore, su hija Lilly Lazare-Greene y su nieto Tarlo.

Sigue leyendo: