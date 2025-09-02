Rubio llega a México en donde tratará temas de inmigración y delincuencia

El secretario de Estado, Marco Rubio llegó a la Ciudad de México este martes 2 de septiembre por la tarde, donde se reunirá el miércoles por la mañana con la presidenta Claudia Sheinbaum para abordar temas como migración, soberanía, aranceles, crimen organizado, entre otros.

“Trabajamos para mantener la seguridad de los estadounidenses fortaleciendo la cooperación en materia de inmigración ilegal y combatiendo el crimen transnacional y el terrorismo en nuestra región”, escribió en su cuenta X, el secretario Rubio mientras volaba de Florida a México.

Reunión con la presidenta Sheinbaum

Marco Rubio llegó al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), donde fue recibido por el secretario de Relaciones Exteriores de México (SRE), Juan Ramón de la Fuente y un grupo de funcionarios.

La presidenta Sheinbaum detalló la visita de Rubio durante su conferencia de prensa, en donde relató que el secretario de Estado visitará el Palacio Nacional a las 10:00 de la mañana (hora local), para una reunión que tendrá una duración de dos horas.

On my way to Mexico City and Quito. We’re working to keep Americans safe by strengthening cooperation on illegal immigration and countering transnational crime and terrorism in our region. pic.twitter.com/Fj3r4E8zfM — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 2, 2025

“Él llega hoy en la tarde, tiene algunas reuniones de su propia agenda y mañana lo recibo a las 10:00 de la mañana, y vamos a tener una reunión de una o dos horas”, expresó Sheinbaum.

Marco Rubio dará una conferencia junto con el secretario Juan Ramón de la Fuente para compartir detalles sobre el protocolo de seguridad. México rechazó que el presidente Donald Trump enviara tropas estadounidenses para exterminar a los cárteles mexicanos.

“El pueblo de México bajo ninguna circunstancia aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero que sea lesivo a la integridad, independencia y soberanía de la nación”, dijo la presidenta mexicana el lunes en su primer informe de gobierno.

Viajará a Ecuador

Después de su visita en México, Rubio viajará a Quito, Ecuador para reunirse con el presidente Daniel Noboa para tratar los mismos temas.

El Departamento de Estado había mencionado que el secretario pedirá a ambos países, “acción rápida y decisiva para desmantelar a los cárteles, detener el tráfico de fentanilo, acabar con la inmigración ilegal” y contrarrestar la influencia “maligna” de China.

Ataque a embarcación en Venezuela

La visita de Rubio coincide con el anuncio que dio Washington este martes, sobre las fuerzas estadounidenses que mataron a 11 presuntos integrantes del Tren de Aragua en un ataque en el Caribe. Un misil golpeó una embarcación, que según Trump transportaba drogas desde Venezuela.

La acción militar, ejecutada tras el despliegue de navíos en la zona, fue confirmada por Rubio, “Estados Unidos va a utilizar todo su poderío para enfrentar y erradicar estos cárteles de la droga, sin importar desde dónde operen”.

