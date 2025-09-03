Acusan a cuatro personas por tiroteo masivo en El Bronx que dejó a un hombre muerto

Las autoridades acusaron a cuatro personas por su vinculación en un tiroteo desde un vehículo esta semana que dejó a un hombre muerto e hirió a otros cuatro en una calle de El Bronx, explicaron los funcionarios del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) este miércoles.

Identificados como Heron Martin, de 21 años, Shamir Murray, de 19, Kai Oulai, de 19, y José Gómez, de 18, fueron acusados de intento de asesinato, posesión ilegal de un arma y conducta temeraria.

Asimismo, Oulai y Gómez también fueron acusados ​​de homicidio involuntario. Los cuatro hombres esperaban su comparecencia ante la Corte Penal de El Bronx esta semana.

El NYPD informó que dos sospechosos saltaron de un vehículo Honda gris frente a una tabaquería en la Avenida Allerton, cerca de la avenida Olinville, cerca de las 7:30 de la noche del lunes y abrieron fuego contra las personas en la acera. Cinco hombres de unos 20 años resultaron heridos y los sospechosos escaparon del sitio en el auto.

Jamari Henry, de 24 años, murió, mientras que otras cuatro personas fueron llevadas a hospitales locales en condición estable, de acuerdo con NYPD. Después, los oficiales detuvieron a cinco personas en un accidente de tránsito cerca de la intersección de las avenidas Arnow y Hone, a menos de una milla de la escena del tiroteo.

La policía dijo que Gómez resultó gravemente herido en el choque y está hospitalizado en el Hospital Jacobi.

La madre de Henry, Shonta Conner, declaró que pensaba que su hijo estaba “en el lugar equivocado en el momento equivocado” y que había estado esperando que volviera a casa para acompañarla a la lavandería. “Es simplemente devastador”, manifestó.

Los investigadores aún siguen tras las averiguaciones de a quiénes apuntaban los sospechosos y si conocían a alguno de los hombres que recibieron los balazos, señalaron los funcionarios.

El alcalde Eric Adams, la madrugada de este miércoles, y la comisionada del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD), Jessica Tisch, aseguraron que los tiroteos en El Bronx han disminuido en lo que va de 2025 en comparación con el año pasado, pese a varios incidentes de gran repercusión este verano, informó Gothamist.

Tish apuntó que el departamento había desplegado 1,000 oficiales adicionales en el municipio para patrullar en los momentos de más probabilidad de tiroteos.

“Mi expectativa es que esos oficiales calmen parte de la violencia que hemos visto en las últimas dos semanas”, dijo la comisionada.

Los datos del NYPD hasta el mes de agosto muestran que los tiroteos en la Comisaria 49, donde sucedió el tiroteo masivo del lunes, bajaron casi un 60% en comparación con el mismo período de 2024. Los homicidios se mantuvieron estables, con tres en cada período.

