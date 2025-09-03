Arrestan a conductor de grúa por robar auto de ICE mientras intentaban detener a influencer en California

Un conductor de grúa de 33 años fue arrestado el martes tras supuestamente interferir con la labor de agentes federales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en un hecho que se produjo pasado 15 de agosto en el centro de Los Ángeles.

Los agentes intentaron detener a una influencer de TikTok, Tatiana Mafla-Martínez, una inmigrante indocumentada de Colombia, cuando el sujeto, identificado como Bobby Núñez, intervino en la operación. La detención de Núñez se produjo el pasado martes, tras una investigación posterior al incidente.

Los agentes de ICE inmovilizaron el vehículo de Mafla-Martínez con dos vehículos todoterreno para evitar que escapara de un estacionamiento de lujo. Mientras los oficiales trabajaron para arrestar a la influencer, Núñez se acercó al automóvil y trató de abrir la puerta del lado del pasajero.

Intento por distraer a los agentes para evitar el arresto

Al ser advertido por los oficiales de que estaba interfiriendo con una investigación federal, el conductor supuestamente respondió amenazando con que “algo les iba a pasar”. En ese momento, un segundo hombre se aproximó al vehículo, lo que desvió la atención de los agentes.

Núñez se subió a su grúa Dodge y “remolcó uno de los vehículos gubernamentales que estaba encajonando el vehículo de Martínez”, aprovechando la distracción, señaló la denuncia penal federal. El documento afirmó que “el vehículo del gobierno tenía sus llaves dentro y también un arma de fuego guardada en una caja fuerte en su interior”.

El vehículo fue posteriormente localizado a aproximadamente dos cuadras de distancia. Núñez supuestamente se rió y filmó el incidente, publicando las imágenes en las redes sociales, señaló Fox News.

Investigación y cargos para Núñez

La investigación, liderada por Seguridad Nacional, rastreó a Núñez a través de videos de TikTok y localizó su grúa en un complejo de apartamentos de lujo en el centro de Los Ángeles dos días después del incidente. Núñez fue acusado de robo de propiedad gubernamental y, si es declarado culpable, afrontará hasta 10 años en prisión federal.

Por su parte, Mafla-Martínez fue llevada a un centro de detención federal en Calexico. Su abogado, Carlos Jurado, dijo que “la razón por la que no salió es que eran hombres enmascarados y dijeron que tenían una orden judicial. Solo quería que se la mostraran, ‘Muéstrenme la orden’, y nunca mostraron nada”.

Con información de New York Post

