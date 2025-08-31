Lee Roy Jordan, campeón del Super Bowl con Dallas Cowboys, murió a los 84 años

La luz de una leyenda como Lee Roy Jordan se apagó el pasado sábado a los 84 años. La causa de la muerte de la leyenda de los Dallas Cowboys, que fue campeón del Super Bowl VI, es desconocida.

A través de un comunicado en redes sociales, el equipo texano anunció la partida física de Jordan, quien fue clave para ganar el primero de los cinco Super Bowls que Dallas tiene en su haber.

“Con gran pesar compartimos el fallecimiento de Lee Roy Jordan, líder inspirador del primer equipo campeón de los Cowboys. Jordan fue una pieza clave de la ‘Doomsday’ de los Dallas Cowboys como el apoyador central durante 14 años”, informaron.

El exjugador de los Dallas Cowboys y miembro del Círculo de Honor, Lee Roy Jordan, observa antes de la ceremonia de medio tiempo durante un partido de fútbol americano de la NFL contra los New York Giants, el domingo 20 de septiembre de 2009, en Arlington, Texas. (Foto AP/Donna McWilliam, Archivo)

Lee Roy Jordan nació en Excel, Alabama en 1941. Comenzó su carrera jugando para Alabama Crimson Tide a las órdenes del legendario coach Paul “Bear” Bryant.

Fue parte del equipo que ganó el campeonato nacional en 1961, y en 1962 fue nombrado All-American unánime. En el Orange Bowl de 1963, logró 31 tackleadas ante Oklahoma, siendo nombrado MVP en presencia del presidente John F. Kennedy.

Su talento lo llevó a ser seleccionado en la primera ronda del Draft de 1963 por los Dallas Cowboys (6ª posición global). Jugó 14 temporadas con el equipo, todas bajo el mando de Tom Landry, convirtiéndose en el líder de la defensa.

Además, participó en 186 partidos, acumulando 1,236 tackleadas (récord del equipo por 26 años); 32 intercepciones; tres touchdowns defensivos y 19.5 sacks (aunque no eran estadística oficial en su época) a lo largo de 14 temporadas.

Fue cinco veces seleccionado para el Pro Bowl y dos veces elegido All-Pro. Uno de los aspectos que más destaca en su carrera es que Jordan fue el primer Dallas Cowboy en ser incluido en el Anillo de Honor por Jerry Jones en 1989.

Lee Roy se retiró en 1976, un año antes de que Dallas ganara su segundo Super Bowl. Tras colgar las botas, se dedicó a labores comunitarias y mantuvo una fuerte conexión con la franquicia.



Sigue leyendo:

· Arrestan a la estrella de la NFL, Shaq Mason, por supuestamente asfixiar a la madre de su hijo

· Entrenador de los Miami Dolphins Ryan Crow fue arrestado por agresión doméstica

· Micah Parsons pasa de Dallas Cowboys a Green Bay Packers con un contrato récord en la NFL