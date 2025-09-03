Carlo Ancelotti explica por qué dejó fuera a Neymar de la convocatoria de Brasil

El seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti, confirmó este miércoles que la ausencia de Neymar en la convocatoria para los partidos de Eliminatorias contra Chile y Bolivia responde únicamente a una decisión técnica.

El entrenador italiano evitó alimentar la polémica luego de que Neymar asegurara públicamente que no estaba lesionado y que estaba en condiciones de ser citado. Cuando anunció la lista la semana pasada, Ancelotti había justificado la exclusión en el estado físico del delantero, pero ahora matizó su postura.

“Recibí normal las críticas de Neymar. Es verdad. Fue una decisión técnica”, declaró en rueda de prensa previa al duelo frente a Chile en el Maracaná.

El técnico insistió en que la condición física es un criterio fundamental en su selección de jugadores. “Nadie puede discutir el nivel técnico de Neymar, pero lo que evaluamos cada día y en cada partido es su condición física. Y no sólo la de Neymar, sino la de todos”, remarcó.

Ancelotti reveló que maneja una lista de alrededor de 70 futbolistas con opciones de llegar al Mundial 2026 y que, ante la competencia, es necesario establecer parámetros claros: “De esos 70 evaluaremos su calidad, que estén 100% bien físicamente y que encajen en el equipo, es decir, que jueguen para el equipo y no individualmente”.

Aunque sin nombrarlo directamente, el estratega fue contundente: prefiere un jugador con menos calidad técnica pero en plenitud física y comprometido con el colectivo, antes que una estrella que no cumpla esas condiciones.

Con 25 puntos, Brasil ocupa la tercera posición en las Eliminatorias sudamericanas, detrás de Argentina y Ecuador, y ya tiene asegurado su lugar en el Mundial de 2026. Tras recibir a Chile, la ‘Canarinha’ cerrará su participación el martes con una visita a Bolivia en la altura de El Alto.

