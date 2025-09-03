Cuándo se estrena la parte 2 de la segunda temporada de “Merlina”

Tras el éxito de la primera mitad de su segunda temporada, Netflix lanzó este miércoles cuatro nuevos episodios de Merlina. La segunda parte retoma los misterios pendientes y suma figuras clave, incluida la cantante Lady Gaga, cuya incorporación ha generado gran expectativa entre los seguidores.

La temporada 2 comenzó con el regreso de Merlina Addams, interpretada por Jenna Ortega, a los pasillos de la academia Nevermore. Según el co-creador Miles Millar, “Wednesday entra en esta temporada pensando que conoce Nevermore. Es la primera vez que regresa por voluntad propia, pero nada sucede como lo esperaba”.

El final de la primera parte dejó a los fans en suspenso: Tyler Galpin arrojó a Wednesday por una ventana, dejándola gravemente herida en un hospital. La segunda parte retoma desde este punto, mostrando a la protagonista recuperándose y enfrentando nuevas revelaciones.

Entre las novedades destaca el regreso de Larissa Weems (Gwendoline Christie), antigua directora de Nevermore, ahora guía espiritual. La narrativa también se centra en las consecuencias de las acciones de Merlina, como la liberación de los Outcasts retenidos en el LOIS, y la amenaza creciente de un Hyde inestable que pone en riesgo a Enid (Emma Myers).

La segunda mitad explora además las habilidades psíquicas de Merlina y cómo estas afectan su entorno. Los nuevos episodios amplían el misterio y profundizan en la dinámica entre los personajes, mezclando suspenso con el humor oscuro característico de la serie.

Lady Gaga llega a Nevermore

Lady Gaga se incorpora como Rosaline Rotwood, una legendaria profesora de Nevermore cuya aparición promete alterar la trama. En el tráiler lanzado el 14 de agosto, la artista advierte: “Cuidado. Habrá un precio que pagar”. Además, estrenará una canción original, “The Dead Dance”, con videoclip dirigido por Tim Burton.

La segunda parte de la temporada 2 se estrenó el miércoles 3 de septiembre de 2025 en Netflix, de manera simultánea en todo el mundo. Los horarios varían según la región, desde la 1:00 a. m. en México hasta las 9:00 a. m. en España. Se liberaron los episodios 5 al 8, completando la temporada.

Netflix ya confirmó la renovación de Merlina para una temporada 3. Los creadores Alfred Gough y Miles Millar adelantaron que seguirán profundizando en los personajes y explorando la familia Addams. También se consideran futuras temporadas y un posible spin-off centrado en otros personajes del universo Addams.