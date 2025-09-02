Camila Cabello reacciona al reencuentro de Fifth Harmony 

La cantante cubana Camila Cabello reaccionó al inesperado reencuentro de la agrupación Fifth Harmony, de la cual formó parte hace una década y de la que se retiró de manera polémica.

Fifth Harmony se reunió en el concierto de Jonas Brothers en Dallas el 31 de agosto siete años después de su separación. Sobre el escenario estuvieron Lauren Jauregui, Normani, Dinah Jane y Ally Brooke quienes sorprendieron a sus fans con el inesperado reencuentro y recordaron la mejor época de la agrupación con grandes éxitos.

La gran ausente de este reencuentro fue Camila Cabello, quien se separó de la agrupación en 2016 para iniciar una exitosa carrera como solista. A pesar de no estar en el reencuentro, Camila Cabello expresó su apoyo a su antigua agrupación.

Camila Cabello reaccionó al vídeo que compartido la cuenta oficial de Fith Harmony en Instagram sobre el reencuentro. La artista cubana publicó unos corazones rojos como un símbolo de apoyo en esta nueva etapa de la girlband. Sin embargo, no hay indicios de que Cabello se reúna con sus excompañeras de la agrupación.

La reunión de Fifth Harmony alimenta los rumores que comenzaron a circular a principios de este año. De acuerdo con The Hollywood Reporter el grupo estaba considerando un documental sobre la reunión y una posible gira, aunque nada de esto ha sido confirmado por la agrupación.

Fifth Harmony nació en 2012 gracias al productor Simon Cowell, quien unió a las cinco jóvenes cantantes que se presentaron como solistas en la segunda temporada de The X Factor. Cowell repitió la exitosa fórmula que aplicó con la mega exitosa boyband One Direction dos años antes.

Fifth Harmony se convirtió en un gran éxito. En 2015 lanzaron su primer EP, Better Together, y ese mismo año salió a la luz su álbum debut Reflection (2015). De este álbum surgió el exitoso tema Worth It, certificado triple platino.

En 2016, el grupo lanzó 7/27, con el hit Work From Home, que alcanzó el top 5 del Billboard Hot 100. Sin embargo, ese mismo año Camila Cabello anunció su retiro del grupo musical. Tras la partida de Cabello, Fifth Harmony lanzó un álbum más pero en 2018 anunciaron una pausa indefinida ya que cada una de sus integrantes quería concentrarse en su carrera como solista.

