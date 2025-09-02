Canelo Álvarez vs. Terence Crawford: ¿Cómo, cuándo y dónde ver la pelea en EE.UU.?

El mundo del boxeo se prepara para un duelo histórico. Canelo Álvarez y Terence Crawford protagonizarán el próximo sábado 13 de septiembre de 2025 en el majestuoso Allegiant Stadium de Las Vegas un combate esperado por años que enfrentará a los dos mejores libra por libra de la actualidad.

Canelo Álvarez (63-2-2), actual campeón indiscutido del peso supermediano, llega con la confianza de haber defendido exitosamente sus títulos y con sparrings de élite que buscan replicar el estilo técnico de Crawford.

Del otro lado, el estadounidense invicto Terence “Bud” Crawford (41-0-0), excampeón unificado en peso wélter, apuesta a su velocidad y adaptación para contrarrestar la potencia del mexicano.

Sus victorias previas ante rivales de alto calibre lo consolidan como uno de los boxeadores más inteligentes del planeta, aunque esta vez dará un doble salto de categoría frente a un oponente físicamente más grande y experimentado.

Adicionalmente el combatee marcará un antes y un después en la forma de consumir el boxeo, ya que será transmitido en exclusiva por Netflix, sin necesidad de pago adicional por evento.

Fecha, hora, lugar y transmisión de Canelo Álvarez vs. Terence Crawford en Estados Unidos

Fecha : Sábado 13 de septiembre de 2025

: Sábado 13 de septiembre de 2025 Lugar : Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada

: Allegiant Stadium, Las Vegas, Nevada Hora preliminares : 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT (disponibles en Tudum [plataforma de Netflix])

: 5:30 p.m. ET / 2:30 p.m. PT (disponibles en Tudum [plataforma de Netflix]) Hora del evento principal : 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT

: 9:00 p.m. ET / 6:00 p.m. PT Transmisión en TV/Streaming: Exclusiva por Netflix, incluida en la suscripción sin costo adicional.

