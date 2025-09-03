Demi Moore opina sobre la esposa de Bruce Willis tras diagnóstico de demencia del actor

La actriz Demi Moore habló sobre la situación que atraviesa su exesposo, el actor Bruce Willis, quien fue diagnosticado con demencia frontotemporal. Moore expresó cómo se siente al ver al padre de sus hijas desvanecerse ante la enfermedad y elogió el rol de cuidadora de la esposa del actor, Emma Heming.

Oprah Winfrey conversó con Haming en el episodio del martes del pódcast The Oprah Podcast. La entrevistadora habló con Heming sobre su nuevo libro, The Unexpected Journey: Finding Hope and Purpose on the Caregiving Path, que narra su experiencia como cuidadora del actor tras el diagnóstico de demencia frontotemporal.

Durante la charla, Winfrey reprodujo una entrevista de Demi Moore en la que expresaba su admiración por Heming y su rol como cuidadora de Willis. Además calificó como “interesante” su posición como exesposa. Recordemos que Bruce Willis y Demi Moore han tenido una gran relación de amistad tras su divorcio.

“Siento mucha compasión por Emma. Ser la exesposa, aunque nuestra familia esté muy unida, es una posición interesante”, dijo.

Demi Moore resaltó el hecho de que en todo el difícil proceso que implica cuidar a un familiar con demencia, Heming haya priorizado el bienestar de los cuidadores.

“No hay una hoja de ruta sobre cómo afrontar esto. Emma ha sido la principal responsable de entender cómo manejar todo. Pero lo más hermoso que hizo —y ella habla de esto en el libro— fue reconocer la importancia que tiene para los cuidadores cuidarse a sí mismos. Realmente creo que ha hecho un trabajo magistral”, añadió la también actriz

En una entrevista previa para ABC, Heming aseguró que lo más difícil que ha hecho fue hacer que su esposo viva en una casa aparte, en la que tiene un equipo cuidándolo en cada momento del día. La esposa de Willis sabía que al contar públicamente su experiencia y su decisión sería blanco de críticas, pero decidió hablar abiertamente del tema para que otras personas que enfrenten una situación similar encuentren validación.

Demi Moore fue cuestionada sobre cómo se siente ante el deterioro cognitivo de Bruce Willis, una de las personas más importantes de su vida y con quien ha mantenido una estrecha relación a pesar de que no son pareja desde hace muchos años.

“Es difícil. Es duro ver a alguien que era tan vibrante, fuerte y determinado convertirse en esta otra versión de sí mismo”, dijo.

La nominada al Oscar por ‘The Substance’ explicó que su estrategia para lidiar con esta situación es centrarse en el momento y no enfocarse en lo que quisiera que ocurriera.

“Pero mi enfoque particular es, en primer lugar, que es muy importante aceptarlos tal como son en este momento. No esperes que se comporten como las personas que eran, o como quienes tú quisieras que fueran. Cuando logras eso, creo que es posible encontrar una dulzura increíble y algo que es suave, tierno y cariñoso. Quizá sea una experiencia más lúdica e infantil en cierto sentido, por lo mucho que hay que cuidarlos”.

