FIFA fijó precio de boletos del Mundial 2026 entre $60 y $6,730 dólares

La FIFA anunció este miércoles que la entrada más cara para el Mundial 2026, correspondiente a la final, tendrá un valor de $6,730, mientras que la más barata costará $60. El torneo se disputará del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

El organismo explicó que los precios no serán fijos, sino que se ajustarán en función de la demanda bajo un sistema de “precio dinámico”, ya utilizado en el último Mundial de Clubes jugado en suelo estadounidense.

“El precio de $6,730 corresponde a la Categoría 1 para la final de la Copa Mundial. Es la entrada más cara que se puede comprar”, señaló Falk Eller, director de Entradas y Hospitalidad de la FIFA, en un evento virtual recogido por EFE.

El proceso de venta arrancará el 10 de septiembre con una primera fase exclusiva para clientes de Visa, quienes podrán inscribirse en un sorteo que pondrá en circulación alrededor de un millón de boletos. Los seleccionados recibirán una fecha y hora para concretar la compra a partir del 1 de octubre. La preventa concluirá el 19 de septiembre.

Cada aficionado podrá adquirir hasta cuatro entradas por partido y registrarse para un máximo de diez encuentros. Sin embargo, como aún no se conocen todos los equipos clasificados, no habrá certeza sobre qué selecciones jugarán en cada sede.

El sorteo de la fase de grupos se realizará el 5 de diciembre en Washington D.C., según anunció recientemente el presidente estadounidense Donald Trump. La gran final del torneo tendrá lugar el 19 de julio en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey.

Argentina, campeona en Catar 2022, defenderá el título en una edición que promete ser histórica, tanto por la magnitud del evento como por la política de boletos más cara en la historia de la Copa del Mundo.

