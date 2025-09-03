Lady Gaga lanza “The Dead Dance”, video grabado en la Isla de las Muñecas, icónico sitio de México

La estrella pop Lady Gaga sorprendió a sus seguidores con el estreno de su nuevo videoclip “The Dead Dance”, dirigido por Tim Burton, y grabado en uno de los lugares más misteriosos e icónicos de México: la Isla de las Muñecas, ubicada en los canales de Xochimilco, uno de los atractivos turísticos, ubicado en la Ciudad de México.

El video forma parte de la banda sonora de la segunda temporada de Merlina, serie que ha alcanzado gran éxito en la plataforma Netflix. En esta nueva entrega, Gaga tiene una participación especial en el sexto capítulo, interpretando a Rosaline Rotwood, una profesora psíquica de la Academia Nevermore.

El videoclip de “The Dead Dance” se distingue por su atmósfera lúgubre, donde Lady Gaga aparece rodeada de muñecas colgadas en los árboles, creando un ambiente inquietante que evoca el estilo visual característico de Burton.

La secuencia comienza en blanco y negro, con las muñecas cobrándole vida y una coreografía que recuerda a la famosa escena de Thriller de Michael Jackson. A medida que avanza el video, una explosión de tonos morados irrumpe en la pantalla, generando un clímax visual que acentúa la intensidad del tema.

El escenario elegido para esta producción tiene una historia fascinante. La Isla de las Muñecas se remonta a los años 50, cuando Don Julián Santana comenzó a colocar muñecas en la chinampa donde se encuentra, tras el hallazgo de una niña ahogada en el agua.

Una chinampa es una forma tradicional de agricultura en áreas lacustres, especialmente en la región de Xochimilco, en la Ciudad de México. Consiste en una isla artificial construida sobre lagos o zonas húmedas, donde se cultivan diversos productos agrícolas.

La isla de las muñeas

La leyenda cuenta que el hombre escuchaba lamentos y susurros, lo que lo motivó a seguir colocando muñecas como ofrendas, transformando el lugar en un punto de culto que ha atraído a miles de turistas.

Con más de 40 años como uno de los principales atractivos turísticos de Xochimilco, la Isla de las Muñecas continúa siendo administrada por los descendientes de Don Julián.

Lady Gaga, que se encuentra entre las principales tendencias en redes sociales, generó gran revuelo en México tras revelar que eligió este enigmático lugar como el escenario ideal para su video, consolidando aún más su conexión con el público mexicano. La canción y el video han sido recibidos con entusiasmo, sumando nuevas expectativas para los fanáticos de la cantante.

La Isla de las Muñecas sigue siendo una de las leyendas más inquietantes de la cultura mexicana, donde los visitantes pueden admirar muñecas antiguas que han sido corroídas por el paso del tiempo, lo que contribuye al aura siniestra del lugar.

