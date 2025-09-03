Pervertido intenta violar a mujer en salón de uñas de Midtown, pero ella lo hace huir

Una mujer luchó contra un pervertido que irrumpió en un salón manicura de Midtown, la mordió en la mejilla y trató de violarla el lunes en la noche, informaron las autoridades.

La víctima, de 34 años, estaba dentro de la tienda en West 36th Street cerca de Broadway, a cuadras de Herald Square, poco después de las 6:00 de la tarde, cuando el sujeto entró por la puerta abierta, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Asimismo, la inmovilizó en una esquina, antes de quitarle los pantalones y la ropa interior, tocar su zona íntima y morderla en la mejilla, manifestaron los funcionarios y reportó New York Post.

La mujer acorralada luchó contra el maniaco con todas sus fuerzas, lo que causó que este se fugara del lugar de los hechos.

La mujer, que sufrió lesiones leves, fue hospitalizada en condición estable.

No se aclaró por el momento si ella era trabajadora del salón de unas.

El agresor fue descrito por los oficiales como un hombre de tez oscura y contextura delgada, escapó de la escena y no había sido capturado el martes.

