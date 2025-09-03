Porrista de la Universidad de Kentucky arrestada tras hallazgo de bebé muerto en su armario

Laken Snelling de 21 años, llevaba una vida normal siendo porrista en la Universidad de Kentucky. Sin embargo, su rutina dio un giro de 180 grados cuando fue arrestada el pasado domingo luego de que la Policía hallara el cuerpo de su bebé dentro de un armario.

De acuerdo con la cadena TMZ Sports, las autoridades encontraron a un bebé muerto envuelto en una toalla dentro de una bolsa de basura negra en un armario. El descubrimiento de la tétrica escena se dio gracias a una alerta.

La Policía recibió una llamada el pasado miércoles por la mañana donde se denunciaba la muerte de un bebé que se hallaba dentro de un armario en una residencia cerca del campus de la Universidad de Kentucky. Los oficiales que llegaron al lugar encontraron al niño y lo declararon muerto en la escena.

Según fuentes de TMZ Sports, Snelling le confesó a la policía que era la madre del bebé y “admitió haber ocultado el nacimiento limpiando cualquier evidencia y colocando todos los artículos de limpieza utilizados dentro de una bolsa de basura negra, incluyendo al bebé, que estaba envuelto en una toalla”.

El Departamento de Policía de Lexington informó que Snelling fue arrestada y acusada de abuso de cadáver, manipulación de pruebas y ocultamiento del nacimiento de un bebé.

El caso ha causado conmoción en la comunidad y ahora la Oficina Forense del Condado de Fayette deberá determinar la causa de la muerte del bebé tras la investigación.

Snelling fue ingresada en el Centro de Detención del Condado de Fayette, pero obtuvo la libertad tras pagar una fianza de $100,000 dólares. Actualmente, cumple arresto domiciliario, sin dispositivo de monitoreo en el tobillo.

¿Quién es Laken Snelling?

Estudiante de 21 años del último año en la Universidad de Kentucky. Miembro del equipo Stunt, una disciplina competitiva de animación atlética que ha ganado popularidad en el país.

También fue reina de belleza gracias a su participación en concursos locales, incluyendo la Feria del Condado de Jefferson en 2023. En redes sociales compartía contenido sobre su vida universitaria, su recuperación tras una cirugía de rodilla, y aspiraciones personales.



