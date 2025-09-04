Alfredo Adame lanza dura descarga contra Laura Zapata: ‘Es dañina’

Alfredo Adame, actor mexicano, ha lanzado un duro mensaje contra su colega Laura Zapata por decir que la enfermedad de Yolanda Andrade es por culpa del karma.

En una entrevista con el programa El Gordo y la Flaca, el artista dijo: “Dicen que el alcohol, desde la primera tomada, te mata neuronas, yo creo que le quedan dos neuronas vivas. Es una mala persona, yo la tuve de compañera en una obra de teatro y nos la desarmó, dejó a 70 personas sin trabajo”.

El ‘Golden Boy’, como también es conocido, siguió con su descarga y afirmó: “Es una persona muy tóxica y muy dañina. A mí no me interesa lo que diga Laura Zapata”.

Agregó que los problemas que Laura Zapata ha tenido con su hermana Thalía es porque le tiene envidia a la vida que tiene la famosa cantante.

A Alfredo Adame también le preguntaron por sus diferencias con Laura Bozzo y explicó que eso es cosa del pasado. “Me ama y me adora, siempre me ha amado en silencio y no sabía cómo expresarlo porque no sabía cómo tratar a este animal. Pero somos grandes cuates, nos hablamos, tenemos un proyecto en común juntos que espero que se haga”.

El mexicano confirmó que ha coqueteado con la conductora de televisión y por eso siente que las cosas entre ellos van mejor que nunca. “Pregúntale la próxima vez que la veas, qué sentimiento le despierta Adame”, le dijo a la reportera del programa El Gordo y la Flaca.

Raúl de Molina y Lili Estefan reaccionaron a sus declaraciones y consideraron que sería un buen junte el del mexicano y la peruana, pues ambos tienen personalidades bastante fuertes que llamarían la atención del público.

La audiencia del show de entretenimiento reaccionó a estas declaraciones con mensajes como: “No me gusta el Adame, pero tiene razón en lo que dijo de la Zapata”, “Totalmente de acuerdo mi Alfredo”.

Sigue leyendo:

· Alfredo Adame habla de su relación con Marcela Iglesias: ‘Hubo química’

· Alfredo Adame elogia a Ángela Aguilar y aconseja a Christian Nodal

· Magaly Chávez dice que Alfredo Adame está muy endeudado: ‘Ojalá que pague’