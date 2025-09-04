Amazon remata moderna mini PC de Lenovo: de $1,600 a solo $677

La tecnología de escritorio ha dado un giro sorprendente en los últimos años: ya no es necesario contar con torres grandes y pesadas para tener un rendimiento sólido. Prueba de ello es la Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5, un mini PC que concentra potencia y versatilidad en un formato ultracompacto. Hoy Amazon la tiene con un descuento imperdible, pasando de su precio original de 1,600 dólares a solo 677 dólares.

Con un diseño minimalista y un perfil bajo, este equipo está pensado para quienes buscan aprovechar el espacio sin sacrificar velocidad ni eficiencia. Usuarios que ya lo adquirieron aseguran que “funciona como un escritorio completo, pero ocupa apenas una fracción del espacio”.

Potencia de un grande en tamaño reducido

Este mini PC sorprende al integrar componentes de última generación en un chasis ligero de apenas 2,7 libras. Su configuración incluye un procesador Intel Core i5 de 14ª generación, 16 GB de memoria RAM DDR5 y 512 GB en disco sólido, lo que garantiza fluidez en la multitarea diaria y un arranque veloz. A esto se suma la GPU Intel UHD Graphics 730, con capacidad para conectar hasta dos monitores mediante HDMI y DisplayPort.

Esta mini PC es ideal para todo tipo de uso como videojuegos o tareas de oficina. Crédito: Captura web de Amazon

Gracias a este hardware, el equipo se convierte en una herramienta ideal para navegar en internet, trabajar con programas de oficina, videollamadas, transmisiones y hasta juegos ligeros. Quienes requieren edición de video en 4K o títulos más demandantes podrían necesitar un modelo superior, pero para la mayoría de usuarios esta propuesta cumple con creces.

Conectividad, versatilidad y ligereza

Además de su potencia, la ThinkCentre M70q Gen 5 incluye múltiples puertos para conectar periféricos, sin dejar de lado la compatibilidad con Bluetooth para quienes prefieren un espacio libre de cables. El paquete en Amazon se entrega listo para usarse: trae Windows 11 Pro preinstalado, además de teclado y ratón incluidos; lo único que se necesita es añadir un monitor.

Por su tamaño compacto, solo 7 x 7,2 x 1,4 pulgadas, puede instalarse en escritorios pequeños o incluso transportarse fácilmente como una PC portátil de sobremesa. Algunos compradores destacan también su versatilidad como servidor multimedia, centro de respaldo o dispositivo de almacenamiento seguro para documentos.

Detalles destacados de la Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5

Dimensiones reducidas : 7” de largo, 7,2” de ancho y 1,4” de alto.

: 7” de largo, 7,2” de ancho y 1,4” de alto. Peso ligero de apenas 2,7 libras.

de apenas 2,7 libras. Procesador Intel Core i5 de 14ª generación con RAM DDR5 de 16 GB y SSD de 512 GB.

con RAM DDR5 de 16 GB y SSD de 512 GB. Soporte para dos pantallas simultáneas vía HDMI y DisplayPort.

vía HDMI y DisplayPort. Opinión de usuario: “Se inicia rápidamente y maneja la multitarea como un profesional”.

La Lenovo ThinkCentre M70q Gen 5 es un ejemplo claro de cómo los grandes avances tecnológicos pueden presentarse en formatos pequeños. Con su precio actual de 677 dólares en Amazon, representa una oportunidad difícil de igualar para quienes buscan potencia, funcionalidad y ahorro en un mismo equipo.

