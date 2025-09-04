Eliminatorias Sudamericanas: Así está la pelea por los últimos cuatro cupos al Mundial de 2026

La 17ª jornada de las Eliminatorias Sudamericanas será decisiva. Este jueves, cuatro de los cinco partidos se disputarán en simultáneo, ya que estarán en juego los tres cupos directos restantes y la plaza para el Repechaje intercontinental.

Hasta ahora, Argentina, Brasil y Ecuador son las únicas selecciones de Conmebol con la clasificación asegurada. Con seis puntos por jugar, Uruguay y Paraguay parten con ventaja: ambos suman 24 unidades y necesitan solo un empate en esta fecha para sellar su clasificación. Incluso podrían asegurar el pase antes de jugar si Venezuela (18) no logra vencer a Argentina en el Monumental de Buenos Aires. En la pelea también aparecen Colombia (22), Bolivia (17) y un rezagado Perú (12), mientras que Chile ya no tiene opciones matemáticas.

La situación más clara la tiene Colombia, que se clasificará de manera directa si vence a Bolivia como local. En caso de empatar, dependerá de que Venezuela no le gane a Argentina; si pierde, definiría su futuro en la última fecha en un duelo directo contra la Vinotinto en Maturín.

Venezuela quiere hacer historia

Por su parte, Venezuela busca hacer historia y disputar su primer Mundial. Depende de sí misma, aunque debe afrontar dos pruebas exigentes: contra la campeona del mundo en Buenos Aires y ante Colombia en casa.

Bolivia, un punto por detrás, visita a la Tricolor y cerrará contra Brasil en La Paz. Perú, con apenas 12 unidades, necesita una combinación casi imposible para aspirar al Repechaje.

¿Cómo se juega el repechaje?

El torneo clasificatorio de Conmebol entrega seis plazas directas y un cupo para el Repechaje, que la FIFA programó entre el 26 y 31 de marzo de 2026. Allí participarán seis selecciones: una de Sudamérica, una de Oceanía, una de África, una de Asia y dos de Concacaf. Según el formato, los dos equipos con mejor ranking FIFA irán directo a las “finales” por los últimos boletos, mientras que los otros cuatro deberán jugar semifinales. Hasta ahora, Nueva Caledonia es el único clasificado a esa repesca por Oceanía.

La FIFA ya confirmó que el sorteo del Mundial 2026 se llevará a cabo el 5 de diciembre de 2025 en el Kennedy Center de Washington DC, aun cuando no todos los clasificados estén definidos.

Así va la tabla

