Polémica en el fútbol: hinchas y UEFA se oponen a los partidos de LaLiga y Serie A fuera de Europa

Las asociaciones de aficionados europeos al fútbol, agrupadas en Football Supporters Europe (FSE), expresaron este miércoles su rechazo al traslado de partidos oficiales a otros continentes y calificaron la medida como “un ataque directo a la esencia del fútbol”.

El pronunciamiento surge tras la propuesta de disputar en Miami el encuentro de LaLiga entre Villarreal y Barcelona, correspondiente a la jornada 17 de diciembre, y el partido de la Serie A italiana entre Milan y Como, previsto para febrero de 2026 en Perth, Australia.

“Cuatro años después de que el fútbol europeo se mantuviera unido y derrotara a la Superliga, nos enfrentamos a una amenaza existencial similar. Invitamos a la afición, los jugadores, los medios de comunicación, los gobiernos y las autoridades del fútbol a actuar con solidaridad y posicionarse en este momento decisivo para el futuro del deporte”, señaló FSE en un comunicado abierto a la adhesión de más asociaciones.

El colectivo, que dice representar a millones de hinchas en Europa, pidió a la UEFA, FIFA y federaciones nacionales que se mantengan firmes y bloqueen estas iniciativas. En su declaración, recordaron que “los clubes no son empresas de entretenimiento ni circos ambulantes, existen para el beneficio de sus comunidades y brindan un sentido de pertenencia, donde los aficionados han asistido a los partidos locales durante generaciones”.

El escrito advierte que romper ese vínculo, aunque sea temporalmente, “socavaría las raíces culturales, sociales y locales que dan significado a nuestro deporte”. Además, calificaron como “absurdo, inasequible y ambientalmente irresponsable” desplazar a jugadores, personal y seguidores a miles de kilómetros para disputar encuentros de liga.

La oposición no proviene solo de los aficionados. El Real Madrid ya presentó una petición formal para frenar el Villarreal-Barça en Miami, al considerar que afecta la integridad de la competición. También la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE) expresó su rechazo.

