Giorgio Armani murió en una mansión en Milán que le perteneció durante más de cuatro décadas

Este 4 de septiembre se confirmó la muerte de Giorgio Armani a sus 91 años. En un comunicado compartido en redes sociales, se aseguró que el diseñador de moda murió rodeado de sus seres queridos en su casa en Milán, Italia, donde residió durante cuatro décadas.

Armani tiene una cartera de bienes raíces envidiable con residencia en varias partes del mundo, pero la joya de la cartera era su esa casa de tres plantas que compró en 1982 y en la que vivió desde ese momento. En una publicación hecha hace años por ‘Architectural Digest’, el diseñador explicó que aunque tuvo muchas propiedades en Milán, nada lo ha hecho sentir lo que esta propiedad ubicada en Via Borgonuovo 21.

“Al fin y al cabo, es algo normal: o es un amor a primera vista, o todo lo contrario. Me mudé en 1982 y jamás, ni por un segundo, me he querido ir, porque es el sitio en el que soy capaz de relajarme por completo. Se trata de un edificio del siglo XVII en una de las zonas más bonitas de la ciudad, y representa su aspecto más culto y humanista”, dijo.

Luego de comprarla, Armani desarrolló un proyecto de reforma. Su objetivo era que la residencia “estuviese dedicada a la tranquilidad, un refugio para mí y para mis amigos más cercanos”, según declaraciones que dio a ‘Architectural Digest’.

Para reformar el sitio hizo equipo con el arquitecto estadounidense Peter Marino, en el proyecto siempre se trató de conservar y resaltar los materiales originales de la casa, la cual fue construida en el siglo XVII. También quisieron combinar estilos y épocas que van desde los años 30 y 40 hasta elementos contemporáneos.

Sobre el resultado final, Armani dijo: “La casa representa mi concepto de confort y estética, que siempre ha encontrado su expresión a través de toques orientales”.

