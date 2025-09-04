El legado de Giorgio Armani: Su fortuna y su impacto en la moda y el lujo

La mañana de este jueves, el mundo de la alta moda enfrentará la pérdida de uno de sus últimos grandes íconos del siglo pasado, con la muerte del legendario diseñador y empresario italiano, Giorgio Armani. El afamado creador, considerado uno de los más influyentes de su tiempo, murió en Milán a los 91 años, dejando como legado un emporio millonario que se extendió más allá de la industria de la moda de alta gama y que lo convirtió en uno de los diseñadores más ricos del planeta.

“Con infinito pesar, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani”, informó su compañía para confirmar la pérdida de su fundador.

De acuerdo con el comunicado, Armani murió en su casa, luego de varios meses de deterioro de su salud. De hecho, no se presentó en la Semana de la Moda Masculina de Milán en junio, porque se recuperaba de una enfermedad no especificada y tenía planeado organizar un gran evento para celebrar los 50 años de su marca Giorgio Armani durante la Semana de la Moda de Milán a celebrarse este mes.

Armani informó que el funeral público se realizará a lo largo del fin de semana en Milán, seguido de una ceremonia privada programada para una fecha posterior.

El legado de Giorgio Armani

Armani, conocido como ‘Re Giorgio’ (Rey Giorgio), fue uno de los máximos exponentes de la moda prêt-à-porter de Milán, un término francés que significa ‘listo para llevar’, que también se le conoce como ‘ready to wear’, que se refiere a las prendas de moda producidas en serie con patrones que se repiten en función de la demanda y puede verse cotidianamente en las calles, con diseños desestructurados, una tendencia que replicaron también otras firmas importantes como Yves Saint Laurent y Chanel.

Detrás de sí, el emporio creado por Giorgio Armani está valuado entre $9,000 y $11,000 millones de dólares y está conformado principalmente por su imperio de moda, acompañado de otras grandes marcas de alta gama: accesorios, perfumes, pero también hoteles, diseño de interiores, bienes raíces, restaurantes e inversiones inmobiliarias.

En 2022, Forbes lo colocó como el segundo hombre más rico de Italia, con una fortuna cercana a los $11,000 millones de dólares, como propietario mayoritario del Grupo Armani, que genera miles de millones anualmente. De hecho, incluso a su avanzada edad, Armani continuaba encabezando su negocio y dejó un plan concreto de sucesión para garantizar la continuidad de su legado en la industria de la moda y el lujo.

El estilo Armani

Giorgio Armani destacó por su capacidad de redefinir la moda por sus diseños de elegancia sobria: trajes ligeros de cortes impecables y colores neutros, marcaron su firma desde los años 80. Desde entonces, el propio Armani supervisaba personalmente cada aspecto de su empresa incluyendo también las campañas de publicidad de sus colecciones, hasta el peinado de las modelos antes de salir a la pasarela.

A pesar de sus problemas de salud, su ausencia de la Semana Masculina de la Moda de Milán fue la primera vez en su vida que no asistió a sus desfiles. De hecho, trabajó hasta sus últimos días, por lo que su firma lo destacó como: “infatigable hasta el final”.

La fortuna que amasó el imperio de Giorgio Armani

Bajo el talento de Armani, su marca se convirtió en una de las más rentables de la industria, al punto que durante décadas destacó como uno de los multimillonarios más influyentes.

Patrimonio: en agosto de 2025 Bloomberg estimó la fortuna de Armani en $9,300 millones de dólares, mientras que Forbes calculó el valor de su fortuna en $11,100 millones en abril de 2023. Su negocio más importante, la fuente de ingresos más importante de su emporio, era la Giorgio Armani SpA, empresa que fundó en 1975 y que actualmente genera unos $2,700 millones de dólares anuales.

La firma cuenta con más de 2 mil 980 puntos de venta en 46 países, que ofrecen marcas como: Armani Exchange, Emporio Armani y Armani Jeans, que fabrican productos para diferentes segmentos del mercado, desde prendas accesibles hasta la alta costura.

Esta diversificación le permitió mantenerse entre el selecto grupo de creativos con un talento capaz de revolucionar la industria gracias al éxito de su visión.

Emporio: En 2005 creó la empresa Armani Hotels & Resorts, que adoptó la estética de la casa de modas al mundo del turismo de alta gama. También se expandió al deporte y la música, patrocinando equipos y creando colaboraciones exclusivas para algunos eventos destacados.

Armani entendió que la moda iba más allá de un asunto meramente estético, gracias a su potencial para diversificarse. Para ello, Armani se mantuvo como dueño único de su empresa, de la que nunca quiso desligarse, al tiempo que logró desarrollar la esencia de su marca a diferentes nichos de negocio.

Gracias a esta visión, sus diseños fueron utilizados por las principales figuras de Hollywood desde los años 80, entre ellos Richard Gere, que portó sus trajes en American Gigolo (1980) para catapultarlo a nivel internacional.

Además, Armani destacó por su disciplina empresarial, gracias a su capacidad por equilibrar creatividad y negocio.

Sigue leyendo:

– Emma Coronel debuta como modelo en la Milán Fashion Week

– Chloe Malle, hija de Candice Bergen, es la nueva editora jefe de ‘Vogue’

– Chloë Grace Moretz se casó con la modelo Kate Harrison después de siete años