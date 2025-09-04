Golpe certero a pandillas de Queens: arrestan a 12 miembros de bandas rivales

Un total de doce presuntos pandilleros, todos entre 18 y 26 años, acusados de sembrar el terror con actos violentos en diferentes vecindarios del Queens, fueron arrestados tras una larga investigación que terminó con un duro golpe a dos pandillas que hacen presencia en ese condado.

Así lo reveló este jueves la fiscal de Queens, Melinda Katz, quien en compañía del alcalde, Eric Adams, presentó públicamente la lista de los detenidos, a quienes señalan de más de 33 cargos, entre ellos intento de homicidio y conspiración, tras una ola de tiroteos que duró un año en barrios como Springfield Gardens, Laurelton, Queens Village y Baisley Park Houses.

Las autoridades descubrieron que la seguidilla de actos violentos se dio entre miembros de las pandillas conocidas como “Floss Money Ballers” y “Banda Blitz 4”, debido a rivalidades que se intensificaron tras la muerte a tiros de un joven identificado como Akim Cisse, de 18 años, ocurrida en septiembre del año pasado frente a un McDonald’s en Springfield Gardens.

“Como se advierte, estos 12 presuntos miembros de la pandilla Floss Money Ballers fueron responsables de la gran mayoría de los tiroteos en el sureste de Queens durante el último año. No es casualidad que, inmediatamente después de este operativo, estos mismos vecindarios no reportaran ningún tiroteo durante el fin de semana del Día del Trabajo”, explicó la Fiscal de Queens. “No cesaremos en nuestro trabajo para desmantelar las pandillas en este condado.

La jefe del ente acusador de ese condado, considerado el más diverso de todo el país, aseguró que los arrestados además de ​​estar acusados ​​de conspiración, intento de homicidio enfrentan acusaciones por imprudencia temeraria en primer grado, posesión ilegal de un arma, uso ilegal de un arma de fuego e intento de agresión, entre otros.

El alcalde Adams recalcó que sacar de las calles a los 12 pandilleros señalados ayudará a que los barrios en los que operaban estén más seguros y mencionó que junto al NYPD seguirán trabajando para poner freno a la violencia en el sureste de Queens.

“Durante demasiado tiempo, estos pandilleros estuvieron involucrados en una guerra territorial que puso en riesgo a neoyorquinos inocentes. Hoy enviamos un mensaje claro a los delincuentes violentos que creen que pueden aterrorizar nuestros vecindarios con disparos imprudentes: pagarán por sus actos”, aseguró el burgomaestre.

El alcalde Adams y la fiscal Melinda Katz anuncian el arresto de 12 presuntos pandilleros. Flickr Alcaldía de NYC Crédito: Flickr Alcalde Adams | NYC Mayoral Office

“Si bien las pandillas pueden intentar proteger su territorio, nosotros protegemos a nuestros niños, nuestras familias y nuestras comunidades, y cada pandilla desmantelada en esta ciudad significa comunidades más seguras y más vidas salvadas”, agregó el mandatario local, tras destacar que el duro golpe fue obra del trabajo conjunto entre la Fiscalía de Queens y la División de Supresión de Armas de la policía.

La comisionada del NYPD, Jessica S. Tisch, lamentó que pugnas entre pandillas desaten guerras sin cuartel como ocurrió en el sur de Queens y afirmó que las autoridades no descansarán hasta que esas organizaciones criminales sean desarticuladas.

“Estos presuntos miembros de la banda Floss Money Ballers usaron la violencia como moneda de cambio, convirtiendo rencores en tiroteos por todo Queens. Hoy, su reinado de terror llega a su fin, y una pandilla violenta ya no pone en peligro a nuestras comunidades”, dijo la jefa policial. “Solo este año, el Departamento de Policía de Nueva York ha llevado a cabo más de 50 operativos relacionados con pandillas y ha arrestado a casi 400 pandilleros”.

Los investigadores descubrieron que la pandilla Floss Money Ballers se formó a partir de los restos de la agrupación criminal Money World, que se desmanteló a principios de 2023, y destacaron que motivaron una serie de actos de violencia cada vez más intensos contra supuestos rivales de los Blitz Gang 4 (BG4), desde mediados de 2024.

Lista de arrestados