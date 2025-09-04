Justicia brasileña mantiene en prisión a Robinho tras rechazo de nuevo recurso

La justicia brasileña rechazó este miércoles un nuevo recurso presentado por la defensa del exfutbolista Robson de Souza “Robinho”, quien cumple en Brasil una condena de nueve años de cárcel por violación, y decidió mantenerlo en prisión.

Los magistrados del Tribunal Superior de Justicia indicaron que los argumentos de la defensa ya habían sido tratados y rechazados hasta tres veces en la Corte Suprema, por lo que votaron de manera unánime en contra del recurso.

La defensa de Robinho sostenía que la justicia brasileña no había considerado la discusión sobre la retroactividad de una ley migratoria, que permite cumplir en Brasil penas impuestas en el exterior. Según los abogados, como la ley fue aprobada en 2017, varios años después de la violación cometida en Italia, no podría aplicarse al caso del exdelantero.

Robinho, quien jugó en clubes como Real Madrid, Milan y Manchester City, fue condenado en Italia en 2017 por la violación grupal a una mujer en una discoteca de Milán en 2013.

El exfutbolista no pudo ser encarcelado en ese momento porque regresó a Brasil antes de conocerse la sentencia, ya que la Constitución brasileña prohíbe la extradición de sus nacionales.

En marzo del año pasado, Robinho fue arrestado en la ciudad de Santos, luego de que un tribunal brasileño homologara la condena y permitiera su cumplimiento en Brasil. Un día después, ingresó a la prisión de Tremembé, en el estado de São Paulo.

