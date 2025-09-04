La secuela de ‘Superman’ de James Gunn estrenará en 2027

La versión de ‘Superman’ de James Gunn ha logrado recaudar $611 millones de dólares en taquilla mundial, por lo que no es de extrañar que el director y DC Studios ya esté trabajando en su secuela.

El miércoles 3 de septiembre, Gunn anunció en su cuenta de Instagram que la secuela, que se llamará ‘Man of Tomorrow’, estrenará en salas de cine el 9 de julio de 2027. Justo dos años después del estreno de su primera parte.

Gunn no dio muchos detalles en esta publicación, pues solo escribió la fecha de estreno y lo acompañó de una ilustración firmada por Jim Lee, uno de los dibujantes más conocidos de DC Comics. En la ilustración se puede ver a Superman y a Lex Luthor, lo que confirma su regreso en la secuela.

Por los momentos no se tiene mayor información sobre de qué irá la segunda parte de esta saga de Superman que Gunn está desarrollando. Hay que recordar que el cineasta estadounidense también es codirector ejecutivo de DC Studios, por lo que está involucrado en muchos otros proyectos.

Se cree que la filmación de ‘Man of Tomorrow’ comenzará a finales de este año, aunque aún no hay confirmación oficial. Lo que sí es cierto es que estará lista para verano de 2027. También es seguro que David Corenswet volverá a ser Superman, y que Nicholas Hoult dará vida nuevamente a Lex Luthor.

Por otro lado, DC Studios se prepara para estrenar nuevas películas el año que viene: ‘Supergirl’, dirigida por Craig Gillespie’, estrenará el 26 de junio y ‘Clayface’, dirigida por James Watkins, llegará a las salas de cine el 11 de septiembre.

