Ninel Conde cuenta la verdad de su salida de La Casa de los Famosos México 3

Ninel Conde tuvo una controversial salida de La Casa de los Famosos México 3, debido a que poco después de su eliminación dijo que ella decidió terminar el proyecto por otros compromisos, pero ahora decidió aclarar que no fue realmente lo que ocurrió.

Luego de varias semanas, el Bombón Asesino habló con Marie Claire Harp de esta experiencia: “A lo mejor algunos podrán adaptarse más rápido, a otros nos cuesta más adaptarnos, entender las cosas, la realidad. Yo soy una persona que me considero muy sensible a los estímulos exteriores y de pronto reacomodar tu cabecita, está buena la experiencia”.

La actriz mexicana considera que luego del programa viene una mujer renovada y con mucha experiencia, algo que la llena de mucho orgullo.

Marie Claire le preguntó acerca de la presunta salida pactada de la que habló la artista en un live. Ante esto, Ninel Conde dijo que todo fue sarcástico y que la declaración no era real, pues solo fue una broma de su amigo Mauricio Mejías.

“Habíamos salido a cenar, nos habíamos tomado nuestros vinitos, pero evidentemente no era un fact o un hecho. En ningún momento se hizo de manera oficial. No hubo ningún acuerdo ni arreglo, yo hubiera querido salir después”, sostuvo.

La recordada ‘Alma Rey’, de la telenovela ‘Rebelde’ consideró que desafortunadamente se entendió mal y luego causó mucho revuelo. “Es importante de aclarar que no hubo ningún tipo de contrato, convenio”, aclaró.

Ninel Conde explicó que ella nunca habló de eso, sino que fue su amigo, por lo que no entiende la razón por la que fue tan viral. “No era la intención ni tampoco poner en duda la credibilidad de este programa”, afirmó.

En la entrevista también bromeó sobre cómo un oficial de migración en los Estados Unidos se sorprendió de verla con la gran cantidad de maletas cuando llegó al aeropuerto.

En otra parte de la entrevista le pidió a los fans que no pierdan la ilusión del reality, pues asegura que su decisión sí cuenta para sacar o salvar a los habitantes.

