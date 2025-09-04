Novio de Alicia Villarreal negó estar casado y dice que no es bisexual

Cibad Hernández es el nuevo novio de Alicia Villarreal y, tras una ola de especulaciones, se vio en la obligación de grabar un video para aclarar la situación que en los últimos días se ha registrado, dado que comenzaron a mencionar que es un hombre casado. Él aprovechó para mostrar su acta de divorcio, ya que legalmente tiene un año de haberse separado.

El influencer de raíces mexicanas dijo que este tipo de aclaraciones no debería realizarlas, pero cada vez se estaban convirtiendo en algo peor, y no tuvo opción de grabar un video que supera los seis minutos. Agregó que no solamente tiene un divorcio, sino que también tiene “hijos” a los cuales ama con su vida.

“Por ahí han salido algunas notas que me gustaría clarificar, aunque no tengo por qué. Se dijo que soy un hombre casado; se equivocan. Yo tengo un acta de divorcio de septiembre del 2024”, dijo en la red social de la camarita. El mexicano quiso aclarar la situación tras su vínculo con Alicia, a solo 20 días de haber anunciado su divorcio.

Otro de los rumores que se registró sobre su vida fue sobre su orientación sexual, dado que las especulaciones de ser bisexual cada vez fueron más fuertes. Sin embargo, todo parece haberse tratado de declaraciones sin fundamento, y aunque dijo que eso no sería un problema, dejó claro que “no” lo es.

La nueva pareja sentimental de la cantante también ha ocupado los principales titulares del mundo del entretenimiento por presuntamente vivir con cuatro hombres más, de los cuales todos se dividirán los gastos para poder pagar la renta mensual que el espacio amerita. No obstante, mencionó que eso también es falso, dado que no comparte su domicilio con nadie y tampoco le cancelan el alquiler, dejando claro que todo se lo costea solo.

“Abogado licenciado en derecho”, así defendió su preparación académica y además mostró su título universitario, aclarando que se graduó en el año 2008. Por ello, añadió que tiene varios cursos como criminólogo”, dadas todas las especialidades que tiene por la carrera que decidió estudiar. Antes de finalizar sus declaraciones, agregó que todas las difamaciones deberán asumir consecuencias: “Tendrá lugar a demandas; no me voy a quedar callado. No entremos en chismes”.

Sigue leyendo:

· Arturo Carmona aplaude la nueva relación de Alicia Villarreal

· Alicia Villarreal contrata a la abogada de “El Chapo” Guzmán

· Novio de Alicia Villarreal habría lanzado indirecta al ex de ella