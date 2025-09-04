Rampage Jackson sobre su hijo: “Debería pasar un poco de tiempo en la cárcel”

Quinton “Rampage” Jackson rompió el silencio luego del violento ataque de su hijo Raja que llevó al luchador independiente “Syko Stu” al hospital con heridas graves. El excampeón de UFC aseguró que Raja debe asumir consecuencias legales, pero rechazó la idea de que haya intentado quitarle la vida.

“Raja, creo que debería pasar un poco de tiempo (en la cárcel), hacer un poco de servicio comunitario e ir a una clase de manejo de la ira, recibir algo de terapia”, declaró Jackson, de 47 años, en entrevista con Ariel Helwani.

Durante la conversación, Helwani le recordó que algunos testigos creen que el joven de 25 años buscaba asesinar a Stu. Rampage lo descartó de inmediato: “No fue un intento de asesinato porque no estaba tratando de matar a ese tipo”.

Cuando el periodista le preguntó cómo estaba tan seguro, respondió: “Porque ese es mi hijo. Conozco a mi hijo. Raja no estaba tratando de matar a nadie. Roger probablemente ni siquiera sabía lo mucho que lastimó a ese tipo”.

El excampeón también responsabilizó a los organizadores del show de lucha libre en el que ocurrió la agresión. “Raja estaba en el acto como luchador profesional, pero no es un luchador profesional maldito. Los promotores no tenían ninguna razón para poner a mi hijo en ese maldito ring. Pero no fue un intento de asesinato”, subrayó.

Hasta el momento, Raja no ha sido arrestado ni enfrenta cargos formales. Según informaron fuentes policiales, las autoridades todavía están investigando el incidente y tienen pendientes varias entrevistas antes de tomar una decisión.

