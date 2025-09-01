Luchador ‘Syko Stu’ salió del hospital tras brutal golpiza fuera de guion de Raja Jackson

Luego de recibir una brutal golpiza fuera de guion la semana pasada por parte del hijo de la exestrella de UFC ‘Rampage’ Jackson, el luchador ‘Syko Stu’ fue dado de alta del hospital durante el fin de semana.

Así lo confirmó a través de un pequeño comunicado en su cuenta de Facebook en conjunto con su esposa Contessa Patterson. En el escrito, Stu narró que sufrió un grave traumatismo craneal durante la pelea.

También explicó que padece de lesiones en la mandíbula superior e inferior, un corte en el labio superior y una fractura en el hueso maxilar. Además, perdió varios dientes durante el ataque.

Aunque Stu ya está en casa, el mensaje señala que tiene un largo camino por delante para recuperarse por completo. “Stuart ha sido dado de alta del hospital y ahora se encuentra en casa descansando. Sufrió una grave lesión en la cabeza y estaba inconsciente al llegar a urgencias”, relata el comunicado.

“Sus lesiones incluyen traumatismos en la mandíbula superior e inferior, una laceración en el labio superior y una fractura en el hueso maxilar, que lamentablemente resultó en la pérdida de varios dientes.

En el epílogo del escrito, la pareja dio las gracias por las muestras de cariño, solidaridad y apoyo económico que recibieron después del incidente en el evento de Knokx Pro Wrestling en California.

“Tiene un largo camino de recuperación por delante, pero se mantiene de buen ánimo a pesar de todo lo que ha pasado. Estamos profundamente agradecidos por todo el amor y el apoyo que hemos recibido durante este tiempo”, indicaron.

“Gracias a todos los que han contribuido de alguna manera, ya sea con donaciones monetarias, comida, flores o regalos. Su amabilidad significa más de lo que las palabras pueden expresar”, concluyeron.

Comunicado de Stuart Smith publicado en Facebook.

Agresión de Raja Jackson a Stuart Smith

El pasado sábado 23 de agosto, durante un evento de lucha libre en California organizado por Knokx Pro Wrestling, se produjo el incidente que conmocionó a Estados Unidos y el deporte.

Raja Jackson, hijo del excampeón de peso semipesado de UFC Quinton “Rampage” Jackson, protagonizó una agresión fuera de guion que ahora ha derivado en una investigación por parte de la Policía de Los Ángeles.

El combate, transmitido en vivo a través de la plataforma de streaming Kick, comenzó como parte del espectáculo habitual. Sin embargo, las imágenes captadas muestran un giro inesperado.

Inicialmente, Jackson entra al cuadrilátero y levanta a su oponente, Stuart Smith, conocido en el circuito como ‘Syko Stu’, por encima de su cabeza y lo arroja violentamente contra la lona.

Hasta ahí, parecía cumplirse el guion. No obstante, lo más perturbador ocurrió después. Con Smith aparentemente inconsciente, Jackson se abalanzó sobre él y le propinó más de veinte puñetazos directos a la cabeza, sin que el luchador mostrara señales de reacción.



Sigue leyendo:

· Raja Jackson, hijo de la leyenda de MMA ‘Rampage’, hospitaliza a luchador tras brutal golpiza fuera de guion

· Excampeón de UFC Quinton ‘Rampage’ Jackson denuncia amenazas de muerte tras agresión de su hijo en evento de lucha libre

· Policía de Los Ángeles investiga a Raja Jackson por despiadada agresión en evento de lucha libre