Recorte en el VA: ¿Cómo afectará a los empleados actuales?

El Departamento de Asuntos de Veteranos informó que implementará nuevos límites a los niveles de personal dentro de sus diversas áreas y oficinas, al tiempo que reforzará los controles sobre las contrataciones futuras en un esfuerzo adicional por reducir su plantilla.

El secretario de Asuntos de Veteranos (VA), Doug Collins, informó que creará un punto de referencia general donde dará detalles sobre el número aprobado de empleados que tendrá el departamento, de acuerdo con un reporte del portal govexec.com, que cita un memorando interno obtenido por la Oficina Ejecutiva Gubernamental y funcionarios informados al respecto.

Con esta medida, comenzarán los recortes a las plantillas que superen los límites establecidos, de manera inicial en las principales oficinas departamentales. Aunque de momento no está claro cómo se desarrollará este proceso. Algunos funcionarios estimaron de manera preliminar que esta medida solo afectaría a los puestos vacantes actuales o que pronto lo estarán.

Sin embargo, el VA no ha emitido comentarios oficiales sobre esta medida. En cambio modificó en julio su plan para recortar 80,000 empleos mediante una serie de despidos masivos, para cesar a 30,000 empleados mediante diversos programas de incentivos y bajas, así como reestructurar el departamento, además de revisar su misión y estructura.

El veterano de guerra estadounidense Al Santos (@ALSantosUSA) analiza los recortes que se planean hacer al Departamento de Asuntos de Veteranos.#CanelaTv #CanelaNews pic.twitter.com/9EP0OHOkVp — canelanews (@canela_news) March 7, 2025

El nuevo límite de personal se determinó “en conjunto con la revisión a nivel de toda la empresa”, explicó Mark Engelbaum, subsecretario del Departamento, a cargo de recursos humanos, operaciones y preparación.

El memorando también señala que el nuevo límite entrará en vigor el 1 de octubre y buscará “codificar” sus necesidades de personal “como parte de las prioridades de optimización de la fuerza laboral a nivel de toda la organización para la rendición de cuentas de la fuerza laboral”.

Los detalles de la restructura organizacional del VA

Todos los subsecretarios y demás “funcionarios clave” del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) pronto deberán establecer sus propios límites de personal. Estos límites se enviarán a la Célula de Implementación de la Reorganización, que a su vez los remitirá al secretario para su aprobación.

Cada administración (salud, prestaciones sociales y cementerios), así como las oficinas de personal, elaborarán organigramas que incluyan tanto la dotación actual de personal en cada unidad como los organigramas futuros que muestren el número de puestos restantes tras la reducción al nivel base del secretario. Estos organigramas deben entregarse la próxima semana.

Posteriormente, realizarán revisiones “a nivel empresarial” de los organigramas para garantizar que cumplan con los lineamientos establecidos por el secretario.

Entre los recortes: un contrato de 3,5 millones de dólares del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) para "apoyo a la gestión del correo empresarial", que ahora se considera innecesario ya que la agencia confirmó que puede manejar el trabajo internamente. — jenny jimenez (@jennjime3493) March 7, 2025

Para finales de septiembre, las oficinas eliminarán de la base de datos oficial del VA, conocida como HR Smart, todos los “puestos excedentes” que superen el límite de personal aprobado. Aunque al momento no está claro cómo se desarrollará este proceso y que cada oficina sigue esperando la aprobación de su límite de personal.

Algunos de los 30,000 puestos que el VA se ha comprometido a eliminar aún están disponibles, por lo que el próximo mes, el Servicio de Gestión de Personal del departamento realizará una depuración final para ajustarse con los nuevos lineamientos.

Actualmente el VA cuenta con una plantilla total de 461,000 empleados, de los cuales 452,000 tienen un contrato de tiempo completo, mientras que para el 1 de julio, tenía más de 40,000 puestos vacantes, sin incluir a los empleados que se encuentran actualmente en licencia remunerada tras aceptar la oferta de “dimisión diferida”, por lo que el recorte podría aplicarse a un número significativo de puestos sin obligar a ningún trabajador actual a despedirlo.

Finalmente, a partir del 1 de octubre, los componentes del Departamento de Asuntos de Veteranos (VA) no podrán crear nuevos puestos por encima del nivel base del secretario sin una autorización especial de las distintas oficinas centrales del departamento, incluyendo la suya y la del director financiero.

