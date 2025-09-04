Rodner Figueroa recuerda la controversia que tuvo por criticar a creadores de contenido en la TV

Rodner Figueroa, presentador de televisión, habló de la controversia que hubo cuando dijo que no está de acuerdo con que creadores de contenido asuman el papel de comunicadores sociales en la pantalla chica.

“Lo reitero y lo voy a reiterar desde donde viene mi postura. Yo dije que los creadores de contenido y de redes sociales no eran periodistas y no es que no se preparen, hablaba de la filosofía o la estrategia que tienen los productores de que porque yo te voy a hablar a ti porque tienes millones de seguidores, esa gente va a prender la televisión y te va a ver ahí”, afirmó el venezolano en la entrevista que le hizo a Beta Mejías, quien se dedica a este oficio.

En este sentido, indicó que quizás no debió generalizar y por eso entiende que hubo muchos a los que no les gustó y otros que lo apoyaron.

Sin embargo, aclaró que sostiene su idea, pues estudió Comunicación Social en la universidad. “Todo el mundo tiene su derecho de aprender, pero yo no lo dije para herir a ninguno de los creadores de contenido, pero si te dan la oportunidad, prepárate”.

Beta le contestó que quizás no es tan necesaria la universidad, pero sí aprender más del oficio para hacerlo lo mejor posible.

Rodner Figueroa también insistió en que no le gustaría volver a la televisión.

Explicó también que no quiere convertirse en creador de contenido. “Yo en ningún momento tendría la pretensión de decir que soy creador de contenido, porque no es lo mío”.

Además de esto, dijo que entendió que la gente ya no consume tanta televisión, sino que están en las plataformas digitales y por eso incursionó con su podcast De cara a cara con Rodner.

En la conversación soltó otra opinión controversial que aseguró que podría caer mal a muchos: “He visto a muchos colegas haciendo payasadas en las redes sociales para comportarse como influencers y les queda muy mal”.

Este tema ha sido bastante álgido, pues en su momento Rodner hizo que muchos opinaran sobre sus declaraciones, algunos respaldándolo y otros en contra de lo que dijo.

