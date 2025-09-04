Un legado en construcción: ¿podrá Aaron Judge superar a leyendas como Mickey Mantle y Babe Ruth en el olimpo de los Yankees?

El bate de Aaron Judge ha resonado con fuerza en el Yankee Stadium, no solo para ganar partidos, sino para escribir su nombre en los libros de récords de una de las franquicias más emblemáticas del deporte.

Con su jonrón número 358, el cañonero igualó el récord de Yogi Berra, colocándose en el quinto lugar de los máximos jonroneros de la franquicia y a solo tres cuadrangulares de superar a Joe DiMaggio (361) y ascender al cuarto puesto.

Sin embargo, a pesar de este logro monumental, la conversación en el Bronx se ha vuelto mucho más audaz: ¿hasta dónde puede llegar Judge en la lista? Para alcanzar la cima, deberá superar a dos figuras casi míticas del béisbol: Mickey Mantle y el ‘Sultán del Bambino’, Babe Ruth.

El camino de Judge hacia la cima no es una tarea menor y se divide en varios escalones que marcan el legado de los grandes jonroneros de los Yankees:

Babe Ruth: 659 jonrones Mickey Mantle: 536 jonrones Lou Gehrig: 493 jonrones Joe DiMaggio: 361 jonrones Yogi Berra: 358 jonrones

Para superar a Lou Gehrig, Judge necesita 136 jonrones más, una cifra que, a un ritmo de 40 por temporada, podría alcanzar en poco más de tres años. El verdadero desafío, sin embargo, se encuentra en los dos primeros lugares.

A sus 33 años, el tiempo es un factor crucial. Para superar los 536 jonrones de Mickey Mantle, Judge necesitaría 178 cuadrangulares adicionales.

Si logra mantener un ritmo constante de 40 bambinazos por temporada, le tomaría aproximadamente cuatro años y medio. La tarea de superar los 659 de Babe Ruth es aún más compleja, ya que la diferencia de 301 jonrones podría requerir más de siete temporadas a su ritmo actual.

El debate se centra en si Judge podrá mantenerse libre de lesiones y seguir produciendo a este nivel a medida que avanza en edad. Si logra mantenerse sano y consistente, la idea de que un día pueda estar junto a Mantle y Ruth no es solo un sueño, sino una posibilidad real que mantiene a los aficionados de los Yankees al borde de sus asientos.

