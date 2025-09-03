Los Yankees aprietan el acelerador en la recta final en busca de la postemporada

El Yankee Stadium se ha convertido en un hervidero de emociones. Lo que hace un par de semanas parecía un sueño lejano, ahora es una posibilidad real.

Los Yankees han demostrado que no se rinden y han entrado en la recta final de la temporada regular con el acelerador a fondo, dejando claro que pelearán hasta el último out por un lugar en los playoffs.

La reciente racha del equipo no es solo una estadística; es una declaración de intenciones. Ha sido un regreso espectacular que ha devuelto la confianza a un grupo que parecía estancado. Ahora, la matemática y el calendario dictan el camino a seguir.

El escenario ideal para alcanzar la postemporada

A pesar del impulso anímico, el camino no será fácil. Para asegurar su lugar en los playoffs, los Yankees necesitarán un cierre de campaña casi perfecto.

Trent Grisham celebra tras disparar un jonrón con tres en base. Crédito: Matt Marton | AP

Expertos en béisbol sugieren que el equipo debe ganar al menos 15 o 16 de sus 23 partidos restantes para tener una oportunidad real de obtener una de las plazas de Comodín.

El calendario juega un papel crucial. En el tramo final, los Yankees se enfrentarán a varios de sus rivales directos en la carrera por los playoffs, lo que convierte cada encuentro en una verdadera “final”.

Las series contra equipos como los Boston Red Sox, los Baltimore Orioles y los Toronto Blue Jays serán decisivas, y el desempeño de los neoyorquinos en estos juegos determinará su destino.

La presión es alta, pero el equipo ha demostrado que es capaz de manejarla. Con su reciente racha de victorias, los Yankees han encendido la esperanza y han puesto la mira en su gran objetivo: asegurar un lugar en la postemporada y demostrar que, bajo presión, pueden ser un equipo imparable.

