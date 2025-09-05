Cuarta temporada de ‘The White Lotus’ se grabará en Francia

En 2021, HBO estrenó la primera temporada de ‘The White Lotus’ y resultó ser un éxito que desarrolló dos temporadas más y que acaba de renovar contrató para la realización de la cuarta temporada.

Su creador, Mike White, tiene 55 años y en algunas entrevistas ha comparado su éxito con esta serie antológica con “un surfista que ha estado en el agua durante 25 años y de repente cogió una ola”.

‘The White Lotus’ no tiene el mismo elenco en cada temporada, su hilo conductor es una cadena de resorts de lujo con sede en muchos países. La primera temporada se llevó a cabo en Hawái, la segunda temporada en Sicilia, Italia, y la tercera temporada se rodó en Tailandia.

Cada temporada transcurre en una semana en la que se sigue la vida de un grupo de huéspedes privilegiados y los empleados del resort. Con el tiempo surgen tensiones personales y conflictos.

Ahora, ‘Deadline’ asegura que la producción se trasladará a Francia para desarrollar la cuarta temporada. Por los momentos no se ha confirmado en qué parte exactamente se centrará, aunque se asume que podría ser en la península de Cap-Ferrat, en la Riviera Francesa.

Hay que recordar que cada temporada ha tenido varios sets de grabación, aunque mayormente se ha grabado en sedes del Four Seasons de cada ciudad.

‘Deadline’ plantea como una posibilidad el Grand-Hôtel du Cap-Ferrat, el cual está muy cerca de Cannes y que pertenece a la cadena Four Seasons.

Aunque también es posible que elija París, u otra ciudad de Francia alejada de la costa. Su creador, dijo en una entrevista con ‘PureWow’: “Para la cuarta temporada, quiero alejarme un poco de la jerga de las olas rompientes de las rocas, pero siempre hay más espacio para más asesinatos en los hoteles White Lotus”.

