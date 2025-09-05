El cara a cara de Ninel Conde y Wendy Guevara tras polémica por La Casa de los Famosos México 

La eliminación de Ninel Conde fue bastante mediática debido a que dijo que ella decidió salirse, pero luego se retractó. Otro hecho controversial fue cuando aseguró que ninguna mujer había ganado en su país este reality show, dando a entender que Wendy Guevara, la vencedora de la primera temporada, no podía considerarse de ese género.

Luego de varios días de controversia, el Bombón asesino, como también es conocida, se reencontró con la creadora de contenido en la pregala de este 4 de septiembre.

“Somos humanos, también cometemos errores, la regamos, decimos barbaridades, también nos desencajamos y no decimos nada con intención de dañar a nadie. Simplemente, estamos fluyendo y tratando de dar lo mejor de nosotros. En la vida no somos monedita de oro, pero sí lo hacemos con amor”, comentó.

Wendy Guevara, luego de escucharla, le dijo que podía ir al foro cada vez que quisiera.

Ante esto, Ninel Conde se disculpó: “Yo te quiero decir a ti que eres una reina, que nunca ha sido mi intención hacer un comentario que te incomode. Uno a veces dice cosas o facts sin pensar en detalles. Sabes que te adoro y que te admiramos porque eres la chingona de este programa”.

La influencer dijo que no tenía nada que disculparle y que podían seguir adelante sin inconvenientes, dando a entender que la controversia fue cosa del pasado.

Este momento no pasó desapercibido para la audiencia, que reaccionó con mensajes como: “Imagínate creerte una diva y que te obliguen a venir no más para que pidas disculpas a tu patrona”, “Ninel si es una artista , Wendy no. Además, mentiras no dijo Ninel, por eso dejé de seguir a las perdidas”.

Otros escribieron: “Ay, pues ella es Ninel y siempre será Ninel cada quien es como quiere y bien por ella”.

