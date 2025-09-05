El Trionda: filtran imágenes del posible balón para el Mundial 2026

El fútbol se nutre de la pasión y, en los años previos a un Mundial, cada detalle se convierte en un objeto de deseo para los aficionados.

Ahora, la atención se ha centrado en el elemento más importante del juego: la pelota. De acuerdo con una filtración de Footy Headlines, el diseño del próximo balón del Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026 ya habría salido a la luz, aunque de manera no oficial.

El diseño, de ser auténtico, representa un viaje al pasado con una visión moderna. El esférico se caracteriza por una base blanca que se complementa con paneles triangulares en tonos rojos, celestes y amarillos. El nombre de la protagonista de 2026 sería “Trionda”

Los detalles de las sedes del torneo, como las inscripciones de “México City” o “Toronto”, aparecen en una tipografía distintiva, lo que le da un toque de originalidad.

Es importante destacar que esta información es una filtración y, por lo tanto, no ha sido confirmada por la FIFA ni por la marca patrocinadora. Sin embargo, dado el historial de aciertos de Footy Headlines, las imágenes son consideradas con un alto grado de veracidad.

La “Trionda”, según la información del portal, sería presentada oficialmente por FIFA el próximo mes de octubre. Cuando revelarían el balón de la máxima justa del fútbol mundial.

Un vistazo a los últimos balones de los Mundiales

El balón de la Copa del Mundo es mucho más que un objeto de juego; es un símbolo que evoca recuerdos y emociones. A lo largo de la historia, cada torneo ha tenido su propia pelota, con un diseño que refleja la cultura y el espíritu de la época. A continuación, una lista de los últimos balones icónicos que han rodado en las canchas de los Mundiales:

Qatar 2022: Al Rihla

Rusia 2018: Telstar 18

Brasil 2014: Brazuca

Sudáfrica 2010: Jabulani

Alemania 2006: Teamgeist

Corea/Japón 2002: Fevernova

Sigue leyendo:

FIFA fijó precio de boletos del Mundial 2026 entre $60 y $6,730 dólares

Así quedó la tabla de las eliminatorias Conmebol: 6 clasificados y solo falta definir el cupo del repechaje

FIFA reparte $385,000 dólares en multas para Argentina, Chile y Colombia por racismo





