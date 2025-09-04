FIFA reparte $385,000 dólares en multas para Argentina, Chile y Colombia por racismo

Cuando de sanciones económicas se trata, la FIFA no suele ser contemplativa. Este jueves se conoció que la Federación Internacional de Fútbol y Asociación repartió $385,000 dólares en multas para las selecciones de Argentina, Chile y Colombia por casos o denuncias de racismo y discriminación.

El organismo dirigido por Gianni Infantino publicó los castigos en su página web en el apartado de Inside FIFA. Ahí se puede apreciar la sanción a las tres selecciones sudamericanas por altercados sucedidos durante partidos de las Eliminatorias al Mundial de 2026 el pasado mes de junio.

Argentina recibió una sanción económica de $149,000 dólares debido a un cargo de discriminación o abuso racista el pasado 10 de junio durante el encuentro ante Colombia en Buenos Aires.

Ese encuentro terminó con empate a un gol y la expulsión de Enzo Fernández por una entrada peligrosa. La FIFA decidió que la estrella del Chelsea de la Premier League de Inglaterra cumpla dos encuentros de sanción y abone el pago de una multa de $6,200 dólares.

Por su parte, la federación de futbol de Chile fue multada con $143,000 dólares por la incursión en actos racistas de sus fans durante la derrota 1-0 en casa ante Argentina el pasado 5 de junio.

En el caso de Colombia, la multa fue $87,000 dólares tras un partido contra Perú el pasado 6 de junio. La FIFA no otorgó mayores detalles y únicamente compartió el monto de la sanción económica y el cargo.

FIFA sancionó a otras selecciones

Los conjuntos sudamericanos no fueron los únicos castigados, pues la FIFA repartió sanciones a otros tres países. Albania, Serbia y Bosnia-Herzegovina, específicamente.

La federación albanesa recibió una multa de $200,000 dólares por una serie de cargos en un partido en casa del pasado 7 de junio contra Serbia. Entre las conductas sancionadas se encuentra “perturbar un himno nacional y transmitir un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo”.

Por su parte, Serbia debe pagar $62,000 dólares por racismo y otros incidentes en un partido el 10 de junio contra Andorra. En el caso de Bosnia-Herzegovina fue multada con $26,000 dólares por racismo y otros delitos cuando recibió a la selección de San Marino.



