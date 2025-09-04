window._taboola = window._taboola || []; var taboola_id = 'mycodeimpremedia-network'; _taboola.push({article:'auto'}); !function (e, f, u, i) { if (!document.getElementById(i)){ e.async = 1; e.src = u; e.id = i; f.parentNode.insertBefore(e, f); } }(document.createElement('script'), document.getElementsByTagName('script')[0], '//cdn.taboola.com/libtrc/'+ taboola_id +'/loader.js', 'tb_loader_script'); if(window.performance && typeof window.performance.mark == 'function') {window.performance.mark('tbl_ic');}

FIFA reparte $385,000 dólares en multas para Argentina, Chile y Colombia por racismo

FIFA repartió sanciones a otros tres países como Albania, Serbia y Bosnia-Herzegovina. La multa más cara fue de $200,000 dólares

Logo de la FIFA.

Logo de la FIFA. Crédito: Jae C. Hong | AP

Avatar de Alfredo Di Cesare

Por  Alfredo Di Cesare

Cuando de sanciones económicas se trata, la FIFA no suele ser contemplativa. Este jueves se conoció que la Federación Internacional de Fútbol y Asociación repartió $385,000 dólares en multas para las selecciones de Argentina, Chile y Colombia por casos o denuncias de racismo y discriminación.

El organismo dirigido por Gianni Infantino publicó los castigos en su página web en el apartado de Inside FIFA. Ahí se puede apreciar la sanción a las tres selecciones sudamericanas por altercados sucedidos durante partidos de las Eliminatorias al Mundial de 2026 el pasado mes de junio.

Argentina recibió una sanción económica de $149,000 dólares debido a un cargo de discriminación o abuso racista el pasado 10 de junio durante el encuentro ante Colombia en Buenos Aires.

Ese encuentro terminó con empate a un gol y la expulsión de Enzo Fernández por una entrada peligrosa. La FIFA decidió que la estrella del Chelsea de la Premier League de Inglaterra cumpla dos encuentros de sanción y abone el pago de una multa de $6,200 dólares.

Por su parte, la federación de futbol de Chile fue multada con $143,000 dólares por la incursión en actos racistas de sus fans durante la derrota 1-0 en casa ante Argentina el pasado 5 de junio.

En el caso de Colombia, la multa fue $87,000 dólares tras un partido contra Perú el pasado 6 de junio. La FIFA no otorgó mayores detalles y únicamente compartió el monto de la sanción económica y el cargo.

FIFA sancionó a otras selecciones

Los conjuntos sudamericanos no fueron los únicos castigados, pues la FIFA repartió sanciones a otros tres países. Albania, Serbia y Bosnia-Herzegovina, específicamente.

La federación albanesa recibió una multa de $200,000 dólares por una serie de cargos en un partido en casa del pasado 7 de junio contra Serbia. Entre las conductas sancionadas se encuentra “perturbar un himno nacional y transmitir un mensaje que no es apropiado para un evento deportivo”.

Por su parte, Serbia debe pagar $62,000 dólares por racismo y otros incidentes en un partido el 10 de junio contra Andorra. En el caso de Bosnia-Herzegovina fue multada con $26,000 dólares por racismo y otros delitos cuando recibió a la selección de San Marino.

