FIFA crea un panel contra el racismo con 16 leyendas del fútbol mundial

La FIFA presentó este viernes su nuevo Panel de futbolistas contra el racismo, un organismo compuesto por 16 leyendas del fútbol masculino y femenino que tendrá la misión de asesorar, supervisar estrategias y proponer reformas en la lucha contra la discriminación.

El foro forma parte del quinto pilar de la postura global contra el racismo, aprobada por unanimidad en el 74.º Congreso de la FIFA celebrado el pasado 17 de mayo en Bangkok, y busca garantizar medidas duraderas tanto dentro como fuera de los estadios.

Entre sus integrantes figuran grandes referentes como Didier Drogba, Iván Córdoba, Blaise Matuidi, Juan Pablo Sorín, Formiga, Lotta Schelin y Briana Scurry, entre otros. El liberiano George Weah, exfutbolista y expresidente de Liberia, fue designado capitán honorífico.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, destacó que se trata de un paso histórico: “El Panel sobre la postura conjunta de los futbolistas es el resultado de la decisión adoptada por unanimidad por las 211 federaciones miembro. El mundo está unido para erradicar el racismo del fútbol”.

Infantino subrayó que, por primera vez, los jugadores estarán en el centro de la estrategia global: “Nos sentimos muy afortunados de contar con personas tan apasionadas y destacadas que aporten sus experiencias únicas. Ellos promoverán nuevas ideas para generar cambios duraderos”.

La FIFA recordó que el racismo y la discriminación deben tratarse como delitos. En línea con ello, ha reforzado sus medidas: aumentó las multas hasta 5 millones de francos suizos, estableció protocolos claros para señalar incidentes racistas y lanzó un servicio de protección en redes sociales.

Desde la Copa Mundial Catar 2022 se han analizado 33 millones de publicaciones en más de 15,000 cuentas, con más de un centenar de paquetes de pruebas distribuidos a diferentes países.

