Juez impide la demolición de la casa donde murió Marilyn Monroe

El pasado martes 2 de septiembre, un juez de la Corte Suprema dio la razón a las autoridades de Los Ángeles, California, que convirtieron la propiedad donde murió Marilyn Monroe en un monumento histórico de la ciudad.

El año pasado, el Ayuntamiento de Los Ángeles votó favor de que la propiedad se fuera parte de la lista de Monumentos Histórico-Culturales luego de que los propietarios del lugar solicitaran demoler la residencia.

En su momento, Los Angeles Conservancy escribió en su cuenta de X: “La Residencia Marilyn Monroe en Brentwood es ahora un Monumento Histórico-Cultural! Hoy, el Ayuntamiento de Los Ángeles aprobó por unanimidad la nominación para la residencia final de Marilyn Monroe. ¡Gracias a todos los que expresaron su apoyo y un ENORME agradecimiento a la concejal Traci Park y su equipo!”.

Tras la decisión del Ayuntamiento de Los Ángeles, su propietaria, identificada como una heredera llamada Brinah Milstein Bank, insistió en su proyecto y quiso echarla para atrás. Pero no lo logró.

La heredera compró esta propiedad en 2023 por $8.35 millones de dólares. Con esta nueva decisión del juez de la Corte Suprema se desconoce si la mujer decidirá poner en venta el sitio porque ya no puede desarrollar los planes que tenía con el sitio.

Hay que recordar que Monroe murió el 4 de agosto de 1962, su cuerpo fue encontrada en esta propiedad que ha estado en disputa durante los últimos años.

La actriz vivió en varias propiedades en Estados Unidos, pero sus últimos meses lo pasó en esta casa, la cual tiene una extensión de 2,600 pies cuadrados distribuidos en una sola planta.

