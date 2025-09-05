¿Jugo de papaya en ayunas?: Un aliado matutino para depurar el cuerpo

Un jugo de papaya en ayunas es tu aliado matutino ideal para depurar el cuerpo. Esta bebida no solo hidrata y aporta nutrientes esenciales, sino que también ayuda a mejorar la digestión, combatir el estreñimiento y eliminar toxinas y grasa, impulsando tu bienestar desde la mañana

La papaya (Carica papaya L.) es una fruta rica en nutrientes y antioxidantes, como las vitaminas A, C, D y E, además de carotenoides, ácidos fenólicos y flavonoides. La combinación de estos biocompuestos le dan antiobesidad e hipolipidémicas, lo que la convierte en una aliada para personas con regímenes alimenticios para la pérdida de peso.

¿Cuáles son los beneficios de la papaya?

La papaya es una fruta rica en papaína, una enzima muy versátil. Varios estudios científicos confirman que sus propiedades van desde mejorar la digestión hasta tener usos en la industria y en el área médica, como la curación de heridas.

La papaína es una enzima que tiene la capacidad de descomponer proteínas, lo que le otorga propiedades digestivas y antiinflamatorias. También es un potente analgésico, según una publicación de la Clínica Universidad de Navarra.

Mientras que la Universidad de Cambridge publicó recientemente un estudio realizado en ratas, en el que probaron la suplementación con jugo de papaya en una dieta alta en grasas y fructosa (HFFD) que demostró efectos hipolipidémicos y anti-obesidad.

La suplementación de jugo de papaya contribuyó a una disminución en el peso corporal y en los niveles sanguíneos de lípidos. Los roedores también presentaron niveles más bajos del colesterol total (CT), triglicéridos (TG) y colesterol LDL.

El consumo regular de jugo de papaya puede optimizar la digestión gracias a las enzimas digestivas de la papaya. Este efecto en la digestión a su vez ayuda a aliviar la distensión abdominal.

Además, la efectividad de la papaya en la metabolización de las grasas y proteínas en el estómago, contribuyen a un mejor aprovechamiento de los nutrientes de los alimentos.

El jugo de papaya es una forma de aprovechar la combinación de compuestos que mejoran la digestión, depuran el organismo combatiendo las grasas y favoreciendo el tránsito intestinal.

Receta de jugo de papaya

El jugo de papaya puede ser el acompañante de las comidas por contener enzimas digestivas. Crédito: Shutterstock

Por su efectividad para la pérdida de peso y la depuración del organismo, el jugo de papaya se ha convertido en una tendencia, por lo que se ha popularizado varias versiones de esta bebida. A continuación presentamos una receta básica que puedes personalizar agregando otros ingredientes.

Ingredientes:

1 taza de papaya cortada sin piel

1/2 taza de agua

Modo de preparación:

1.- En una licuadora agrega la papaya y el agua. Licua bien hasta obtener una mezcla homogénea.

2.- Sirve y disfruta.

A esta receta puedes agregar zanahoria, sustituir el agua por jugo de naranja, colocarle un chorrito de limón, o unas hojas de hierbabuena, todo va a depender del gusto de quien prepara.

El jugo de papaya es ideal para comenzar el día, para hidratar el cuerpo y proporcionarle los compuestos que van a ayudar a mejorar el tránsito intestinal y eliminar las heces del colon.

También se puede beber con la comida, ya que como mencionamos tiene enzimas digestivas que ayudan a procesar las grasas, descomponer las proteínas, lo que representa un alivio, el estómago y el proceso digestivo.

