Se inunda camerino de Shakira, la lluvia en no frenó su concierto en Querétaro

La lluvia no pudo apagar la energía de Shakira ni la de sus más de 40,000 fanáticos, quienes, tras 18 años de espera, recibieron a la cantante en el Estadio Corregidora de Querétaro en el marco de su gira Las Mujeres Ya No Lloran. Sin embargo, la noche estuvo marcada por un contratiempo inesperado.

Y es que el camerino de Shakira se inundó debido a las filtraciones causadas por una fuerte tormenta que azotó la ciudad el 2 de septiembre, obligando a retrasar el inicio del concierto por casi dos horas. A pesar de este inconveniente, tanto Shakira como su público mantuvieron el entusiasmo intacto, transformando la lluvia en parte del espectáculo.

La tormenta no solo afectó los preparativos tras bambalinas, sino que también se hizo presente durante la presentación, sin que la artista cediera ante las adversidades climáticas. Con una actitud resiliente, Shakira agradeció a su audiencia por su paciencia, destacando la importancia de cumplir con el show: “Gracias por esperarme, por venir a pesar de la lluvia”. A pesar de la demora, el concierto continuó con toda la energía y entrega que caracteriza a la cantante, dejando un recuerdo imborrable en Querétaro.

Inundaciones en el camerino, pero la música no se detiene

En un video publicado por Shakira en sus redes sociales, se puede ver cómo el espacio se cubría con bolsas negras mientras el agua caía por los costados.

El espectáculo comenzó casi tres horas tarde, pero con la energía inquebrantable de la cantante y la audiencia, la velada se transformó en una verdadera fiesta bajo el agua.

Un show lleno de energía y fortaleza femenina

A lo largo de los dos días de conciertos, Shakira cautivó a sus seguidores con un repertorio que incluyó desde los éxitos de su nuevo álbum, como La Fuerte, hasta clásicos como Pies Descalzos y Antología. La atmósfera se intensificó aún más cuando la lluvia regresó, pero el espíritu de la noche no decayó. La artista se mantuvo firme y continuó con el show mientras los asistentes coreaban sus canciones.

El cierre de la velada fue impactante, con una imponente puesta en escena que incluyó una loba gigante y efectos visuales que culminaron con el tema BZRP Music Sessions #53. La frase “Las Mujeres Ya No Lloran, Las Mujeres Facturan” resonó con fuerza en el estadio, simbolizando el empoderamiento femenino que Shakira ha promovido en su gira.

Uno de los momentos más emotivos fue cuando la cantante hizo una reflexión sobre el significado del tour y la coincidencia de presentarse en un estadio que lleva el nombre de La Corregidora, una figura histórica mexicana. Ante los aplausos del público, Shakira expresó: “Qué simbólico que estemos en este estadio, dedicado a una gran mujer, alguien que representa esa valentía, ese espíritu libre e indomable de la mujer mexicana”.

Un espectáculo inolvidable para Querétaro

A pesar de los inconvenientes, la experiencia de los asistentes quedó marcada por la entrega de Shakira y la atmósfera única que se vivió en el Estadio Corregidora. La espera de casi 20 años se tradujo en una noche que, más allá de la música, se convirtió en una celebración colectiva de fortaleza, resiliencia y amor por la música.

Shakira cierra su gira en México con gran éxito

Tras sus presentaciones en Querétaro, Shakira continuará su tour por México con dos conciertos más en Jalisco, para culminar su gira en el Estadio GNP de la Ciudad de México el próximo 18 de septiembre.

Sigue leyendo: