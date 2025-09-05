Las mejores ofertas para celebrar el Día Nacional de la Pizza de Queso

Cada 5 de septiembre, Estados Unidos celebra el Día Nacional de la Pizza de Queso, una festividad dedicada a honrar la versión más simple y clásica de este plato, que cuenta con millones de seguidores en todo el país.

La pizza, un platillo tradicional de origen italiano, se compone de una masa (fina o gruesa), salsa, queso y otros ingredientes opcionales. Sin embargo, en esta fecha se rinde culto a la pizza que se disfruta solo con masa y una generosa capa de queso, sin ningún otro aderezo.

Aunque el origen de esta celebración no está del todo claro, se ha convertido en una costumbre popular. La pizza es un platillo tan querido en Estados Unidos que, además de las múltiples variantes que se celebran, las cadenas de comida rápida y restaurantes suelen ofrecer promociones especiales para este día.

Desde su llegada, la pizza ha cautivado a los estadounidenses, convirtiéndose en uno de sus platos favoritos. Ya sea que se prepare en casa o se disfrute en un restaurante, la pizza siempre se asocia con una buena dosis de queso.

¿Cuáles son las ofertas para celebrar el Día Nacional de la Pizza con Queso?

Para celebrar el Día Nacional de la Pizza con Queso hay varios tipos de ofertas en cadenas y pizzerías locales ofrecen promociones especiales. Consulta tu cadena preferida como Domino’s Pizza, Pizza Hut, Little Caesars, Papa John’s y Papa Murphy’s y verifica la oferta disponible.

Pizzas a precio especial reducido

Ofertas de 2 por 1: una opción muy común son las promociones de “compra una, y llévate otra gratis”.

Promociones en programas de recompensas: los miembros de los programas de fidelidad, ofrecen descuentos, puntos extra o una pizza gratis en tu próximo pedido.

Pizza gratis: Algunas cadenas ofrecen pizza de queso gratis con la compra de una bebida o un pedido mínimo.

Conoce las ofertas de pizzerías en Nueva York

Hay varias ofertas disponibles en la ciudad de Nueva York para disfrutar del Día Nacional de la Pizza de Queso como:

Anthony’s Coal Fired Pizza & Wings: tiene pizzas de queso de 12 pulgadas por $9.99 para los clientes que consuman en el restaurante. La oferta es válida hasta el 30 de septiembre.

Marco’s Pizza: Ofrece una Pizza de Queso Grande XL por solo $13.99 usando el código XLBC13. La promoción es válida los días 5 y 6 de septiembre, según Today.

Sal’s Pizza: Para celebrar, los clientes pueden pedir una pizza de queso grande de 16 pulgadas por solo $9.99 usando el código CHEESE al ordenar en el restaurante o en línea en las ubicaciones participantes.

Sigue leyendo: