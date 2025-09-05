Mujer le pidió matrimonio a su pareja tras 57 años juntos: la reacción es imperdible (Video)

En un almuerzo familiar que parecía rutinario, una abuela argentina conocida como “La Yaya” protagonizó un momento que conmovió a todos. Tras 57 años de relación con “El Tata”, su pareja de toda la vida, tomó la decisión de pedirle matrimonio delante de hijos y nietos.

La reunión transcurría con normalidad hasta que “La Yaya” pidió la atención de todos los presentes. Con palabras llenas de emoción y complicidad, se dirigió a su familia y confesó: “Yo quiero decirles algo a todos, que me conocen bien, en especial mis hijos, mis nietos… yo estoy en pareja con un señor que ahora en este momento quisiera pedirle casamiento”.

Acto seguido, sacó de su bolsillo un anillo de compromiso y lo mostró al “Tata”, quien sonrió emocionado ante la propuesta. La escena quedó registrada por su nieta, la usuaria de TikTok @victoriagruccio, quien no dudó en compartirla con el mundo.

Al instante, hijos y nietos aplaudieron y exclamaron una ternura que envolvió a la pareja. Entre besos, lágrimas y abrazos, la familia celebró la iniciativa de la abuela, demostrando que el amor no conoce de tiempos ni edades.

El video no se quedó en la intimidad familiar. En apenas tres días acumuló más de 495 mil reproducciones, 61 mil “me gusta” y más de 1.400 comentarios en TikTok.

