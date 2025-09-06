Chiquis Rivera habla de su reconciliación con la memoria de Jenni Rivera

La cantante Chiquis Rivera sostuvo una conversación con la periodista Michelle Galván, donde abordaron diversos aspectos de su vida. Entre ellos, fue que finalmente sanó esa parte de las diferencias que existieron en los últimos meses de vida de su mamá, Jenni Rivera, quien en diciembre cumplirá 13 años de haber fallecido.

Chiquis se lamenta de que, hasta el momento de la muerte de la reconocida cantante, ellas estuviesen molestas. Sin embargo, aclaró que aquellas diferencias lograron quedar en el pasado, pese a haber estado tanto tiempo molesta con Jenni: “Siento que he sanado a mi niña interior, que he perdonado por completo a mi mamá, a ciertas situaciones que pasaron. Pasé mucho tiempo enojada con el mundo, con mi mamá”.

La cantante reveló que, en más de una década de no tenerla físicamente, siempre ha mantenido la condolencia presente y, tras el lanzamiento de su libro infantil, aprovechó para mencionar que en todo lo que escribió se encuentran tres partes fundamentales de su vida que aprovechó para sanar. Por ello, detalló que se siente preparada para asumir la maternidad.

“Siempre le he tenido mucha compasión desde que se fue, pero ahorita, con este libro, como que estoy sanando las tres generaciones: mi abuelita, mi mamá, mi niña interior. Siento que eso también es importante para estar lista para dar a luz a un ser humano, y por eso ya me siento más lista que nunca”, explicó.

Rivera aseguró que, a pesar de haber transcurrido tanto tiempo, le sigue haciendo muchísima falta: “La extraño mucho, siempre, todos los días, pero hablo con ella. Aunque no esté aquí físicamente, yo le digo: ‘Mamá, yo sé que estás conmigo, dame la fortaleza’, y hablo con ella más que nunca. Todos los días la extraño“, explicó.

Chiquis contó que, aunque haya muerto su madre, igual desde su corazón siente que habla con ella y detalló las cosas que le pide: “Yo le digo que me ayude, que me dé ideas, que me dé esa fuerza porque yo también tenía mucha pena. Cuando empezaba como cantante, tenía mucha pena. Cuando yo creí en mí misma y dije: ‘Yo puedo’, ya cambió todo, pero siempre le decía a mamá: ‘Por favor, ayúdame, yo quiero ser como tú'”.

