¡Descubre el auto eléctrico más rápido del mundo, su costo e impresionante tecnología!

El pasado 8 de agosto, en en el circuito de pruebas ATP Automotive Testing de Papenburg, Alemania, un auto eléctrico de la marca Yangwang estableció una nueva marca de velocidad máxima para vehículos de este tipo, con una velocidad máxima de 293.54 millas por hora para convertirse en el vehículo eléctrico más rápido del mundo.

El vehículo estuvo conducido por el alemán Marc Basseng, quien también estableció la marca anterior velocidad para vehículos eléctricos en 2024.

Los detalles del auto deportivo más rápido del mundo

El modelo que estableció la nueva marca es un superdeportivo Yangwang U9 Track Edition, una submarca de alta gama de la armadora china, BYD, que combina potencia, diseño eficiente y alta tecnología para lograr este hito.

Se trata de un auto eléctrico con plataforma e4, el primer sistema de 4 motores de alto rendimiento de 30,000 revoluciones por minuto (rpm), que le permiten desarrollar hasta 555 kW por motor, con una potencia combinada superior a los 3,000 caballos de fuerza (CV).

De acuerdo con BYD, “El vehículo cuenta con una asombrosa relación potencia-peso de 1,217 CV por tonelada, una cifra que lo coloca entre los más potentes de la industria automotriz mundial”.

Además tiene un sistema de vectorización de par independiente de 4 motores de la plataforma e4, que monitorea continuamente la respuesta de la carretera y ajusta cada par a una frecuencia ultra alta que supera las 100 veces por segundo, por lo que incluso a alta velocidad, mantiene un control absoluto de la postura corporal del piloto, sin que las ruedas pierdan tracción.

También integra un Sistema de Control Inteligente de Carrocería DiSus-X, que realiza ajustes verticales rápidos e independientes de la suspensión en cada esquina del vehículo durante aceleraciones bruscas, mejorando su estabilidad al tomar curvas o en superficies irregulares.

Este sistema reduce el cabeceo y el balanceo del conductor, al tiempo que optimiza la superficie de contacto entre los neumáticos y la carretera, maximizando el agarre.

Finalmente, cuenta con neumáticos semi-slick desarrollados de manera conjunta con Giti Tire, de alto rendimiento y durabilidad. Cuentan con un diseño de banda de rodadura a medida y un tratamiento de moleteado en la interfaz rueda-llanta, combinado con un lubricante de alta viscosidad, que reducen el deslizamiento entre el neumático y la llanta durante aceleraciones o frenadas bruscas.

Con estas tecnologías, el vehículo garantiza una gran estabilidad y seguridad a “niveles sin precedentes”.

¿Cuánto cuesta el Yangwang U9 Track Edition?

El precio de lista de un Yangwang U9 Track Edition va desde 1,680,000 yuanes en China, alrededor de $230,00 dólares.

Sin embargo, actualmente no está disponible a la venta en Estados Unidos, y su mercado principal sigue siendo China, ya que en nuestro país no existen planes confirmados para introducirlo en el mercado debido al incremento de precio que implican los aranceles impuestos a las exportaciones chinas.

Mientras tanto, BYD asegura que no tiene planes para su llegada al mercado estadounidense en un futuro cercano.

