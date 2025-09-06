Fanático le arrebata pelota a un anciano recreando el escándalo del US Open (VIDEO)

Mientras los jugadores se esfuerzan en el campo de juego por ser los mejores, en las gradas, el comportamiento de algunos aficionados deja mucho que desear.

Lo que debería haber sido un momento de alegría para un veterano aficionado se convirtió en una triste anécdota, que ha puesto de manifiesto una preocupante tendencia en el mundo del deporte.

El incidente ocurrió en el Citi Field durante el encuentro de los New York Mets contra los Miami Marlins. Una pelota de foul, bateada por Xavier Edwards, voló hacia la tribuna y, en lugar de terminar en las manos de un anciano que la buscaba, fue arrebatada por un joven.

El video del momento no tardó en volverse viral, generando una ola de indignación y de críticas en contra del comportamiento egoísta del aficionado.

Una triste repetición de lo ocurrido en el US Open

El lamentable gesto no tardó en ser comparado con los incidentes que tuvieron lugar en el US Open 2025, donde se registraron comportamientos similares que han manchado la reputación de los aficionados.

En uno de los casos más sonados, un empresario polaco fue criticado por robarle una gorra a un niño que un tenista intentaba regalarle. En otro, un aficionado fue captado intentando abrir la mochila de un jugador.

La situación en el béisbol no solo ha sido condenada por los usuarios en redes sociales, sino que también ha sido objeto de críticas por parte de los comentaristas de la transmisión, Keith Hernández y Gary Cohen, quienes manifestaron su descontento y señalaron que la pelota debió haber sido un gesto de cortesía hacia el aficionado de mayor edad.

