Novato de New York Mets, Nolan McLean, iguala récord de Fernando Valenzuela

El novato de New York Mets, Nolan McLean está viviendo un sueño en su debut con el conjunto de Queens. El derecho no solo acumula cuatro victorias en sus primeras cuatro aperturas, sino que ya hizo historia igualando un registro que solo la leyenda Fernando Valenzuela había conseguido.

McLean acumula récord invicto de 4-0 en sus primeras salidas, una efectividad de 1.37 y un total de 28 ponches en 26.1 entradas lanzadas. Solo el lanzador mexicano Fernando Valenzuela había conseguido números de este tipo. Lo hizo en 1981.

Ahora Nolan se une a una selecta lista de lanzadores que combinaron cuatro victorias, una efectividad inferior a 1.50 y más de 25 ponches al comenzar su carrera como abridores en las Grandes Ligas.

Nolan McLean reventó otro registro

La irrupción del lanzador derecho no solo se puede medir con victorias. El novato ha firmado el mejor arranque de un abridor en la historia de New York Mets en cuanto a ponches se refiere, superando a figuras como Dwight Gooden, Matt Harvey y Tylor Megil, quienes habían logrado 26. McLean logró 28.

Cabe recordar que hasta no hace mucho, McLean era considerado el prospecto número cinco del sistema de Mets y ahora ocupa el tercer puesto en esa lista y es el número 36 en el ranking general de MLB Pipeline.

El novato no estaba en los planes, pero logró emerger gracias a una crisis de lesiones en la rotación de los Mets.

Perfil de Nolan McLean

Nolan McLean comenzó a destacar en Oklahoma State como un jugador de doble rol: lanzador y bateador. Su versatilidad lo convirtió en jugador llamativo para los cazatalentos, especialmente por su capacidad para lanzar rectas por encima de las 95 MPH y conectar jonrones con facilidad.

Durante sus años universitarios, acumuló experiencia como cerrador y tercera base. En 2022 y 2023, fue considerado uno de los prospectos con mejor proyección de Estados Unidos.

En el Draft de 2023, los Mets lo seleccionaron en la tercera ronda y decidieron enfocarlo exclusivamente como lanzador. McLean aceptó el reto y se adaptó rápidamente al rol de abridor en ligas menores.



