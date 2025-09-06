La fiesta galáctica que Carlos Calderón le hizo a su hijo León

Carlos Calderón, presentador del programa Hoy Día, de la cadena Telemundo, celebró con una fiesta galáctica los cuatro años de su hijo León, fruto de su amor con Vannesa Lyon.

Pancho Usteri fue el encargado de hacer el reportaje del cumpleaños del niño. Su madre comentó que la temática que quería para esta edición era sobre la selva, pero su primogénito decidió que fuera del espacio.

Durante la celebración, el niño y sus padres estuvieron con trajes de astronautas para ir acorde. En el programa Pancho Uresti intentó hablar con León, pero estaba tan entretenido con su parque, que no quiso hablar mucho.

Una de las invitadas a la celebración fue Jessica Maldonado, amiga de la familia, quien no se perdió este momento tan especial.

“A mí lo que más me gustaba cuando era pequeña era pegarle a la piñata, era mi parte favorita”, dijo.

Otro de los artistas que se vio en la celebración fue Gabriel Coronel, del programa En Casa con Telemundo.

En una de las partes del reportaje mostraron la increíble decoración que hicieron para esta fecha y el delicado pastel con el que le cantaron las mañanitas al niño.

Los comentarios del público por este cumpleaños fueron: “Qué bello, felicidades al niño y a los padres”, “Felicidades León 🎉❤ Bendiciones Carlitos por el ser humano que eres”, “Qué hermoso”, “Felicidades Carlitos”.

Carlos Calderón es una figura muy querida en la televisión hispana, no solo por el talento que tiene para la conducción de programas, sino por el carisma que imprime a su trabajo. En redes sociales, el mexicano, quien formó parte de Despierta América, comparte distintos momentos de su vida, algo que ayuda a que los usuarios conozcan más de su vida y los distintos momentos especiales que tiene.

Sigue leyendo:

· Carlos Calderón vivió una “película de terror” y terminó en el hospital

· Carlos Calderón y el duro momento cuando fue despedido de Univision

· ¿Por qué Carlos Calderón, de Hoy Día, regaló cervezas?